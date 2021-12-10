НАБУ и Нацполиция открыли уголовные производства в отношении Кучера из-за биткоинов в декларации на 13 млн грн

"По Кучеру открыто два уголовных производства", – сказал Новиков журналистам и добавил, что в них НАБУ и Нацполиция расследуют декларирование недостоверных данных на более чем 13 млн гривен, речь идет о биткоинах.

По каким статьям квалифицируется возможное правонарушение, он не сообщил, но уточнил, что и НАБУ, и Национальная полиция расследуют один и тот же эпизод.