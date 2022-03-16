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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается восполнить потери личного состава, чтобы возобновить наступление в Украине – минобороны Великобритании

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Россия все чаще пытается использовать нерегулярные источники, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники
Россия все чаще пытается использовать нерегулярные источники, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия стремится восстановить численность своих сил для того, чтобы продолжить наступление в Украине, и для этого перебрасывает войска даже из своего Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и из Армении, сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании.

"Российские силы изо всех сил пытаются преодолеть проблемы, которые получила на территории Украины. Российские силы по-прежнему в значительной степени привязаны к дорожной сети Украины и продемонстрировали нежелание маневрировать по бездорожью. Разрушение мостов украинскими войсками также сыграло ключевую роль в сдерживании наступления России. Продолжающаяся неспособность России установить контроль над воздухом резко ограничила ее способность эффективно использовать маневры в воздухе, что еще больше ограничило их возможности. Тактика Вооруженных сил Украины умело использовала отсутствие маневров у России, сорвав продвижение россиян и нанеся тяжелые потери силам вторжения", – констатировали в британском военном ведомстве 16 марта.

Накануне в минобороны Великобритании сообщили, что Россия стремится привлечь дополнительные войска, чтобы восполнить потери личного состава на Украине.

"В результате этих потерь, вероятно, Россия столкнулась с трудностями при ведении наступательной операции при постоянном сопротивлений Украины. Продолжающиеся потери личного состава также осложнят для России задачу обеспечения безопасности на оккупированной территории. Россия перебрасывает силы даже из своего Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Армении. Она также все чаще пытается использовать нерегулярные источники, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники. Россия, скорее всего, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и высвобождения своей боевой мощи для возобновления застопорившихся наступательных операций", – полагают в Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Татьяна РАЙДА
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Великобритания, оборона, наемники, вторжение, Минобороны, наступление, война России против Украины, войска
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