Россия пытается восполнить потери личного состава, чтобы возобновить наступление в Украине – минобороны Великобритании

Россия все чаще пытается использовать нерегулярные источники, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Российские силы изо всех сил пытаются преодолеть проблемы, которые получила на территории Украины. Российские силы по-прежнему в значительной степени привязаны к дорожной сети Украины и продемонстрировали нежелание маневрировать по бездорожью. Разрушение мостов украинскими войсками также сыграло ключевую роль в сдерживании наступления России. Продолжающаяся неспособность России установить контроль над воздухом резко ограничила ее способность эффективно использовать маневры в воздухе, что еще больше ограничило их возможности. Тактика Вооруженных сил Украины умело использовала отсутствие маневров у России, сорвав продвижение россиян и нанеся тяжелые потери силам вторжения", – констатировали в британском военном ведомстве 16 марта.

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Russian forces are struggling to overcome the challenges posed by Ukraine’s terrain. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 16, 2022

Накануне в минобороны Великобритании сообщили, что Россия стремится привлечь дополнительные войска, чтобы восполнить потери личного состава на Украине.

"В результате этих потерь, вероятно, Россия столкнулась с трудностями при ведении наступательной операции при постоянном сопротивлений Украины. Продолжающиеся потери личного состава также осложнят для России задачу обеспечения безопасности на оккупированной территории. Россия перебрасывает силы даже из своего Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и Армении. Она также все чаще пытается использовать нерегулярные источники, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники. Россия, скорее всего, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и высвобождения своей боевой мощи для возобновления застопорившихся наступательных операций", – полагают в Великобритании.

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Russia is increasingly seeking to generate additional troops to bolster and replace its personnel losses in Ukraine. As a result of these losses it is likely Russia is struggling to conduct offensive operations in the face of sustained Ukrainian resistance. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 15, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)