Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ к еще большей изоляции", – написал Зеленский.
Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022
Как отмечается на сайте суда ООН в Гааге, за соответствующее решение проголосовали 13 судей, против – двое.
Кроме того, суд ООН в Гааге приказал остановить продвижение вооруженных сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины, подчеркнул в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, "это именно то, что требовала Украина".
Кулеба пояснил, почему решение Международного суда ООН важно для Украины:
"Украина здесь победила и требует от России немедленного выполнения приказа суда и прекращения агрессии. Международная юридическая ответственность занимает время, и рассмотрение дела теперь продлится, но ответственность России неизбежна", – подчеркнул Кулеба.
Глава МИД Украины добавил, что на последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций.
"Не сомневаюсь, что и здесь мы победим и в конце концов деньгами Россия также заплатит", – резюмировал Кулеба.
Война России против Украины. Главное
Вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.