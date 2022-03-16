Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине

Решение о немедленном прекращении вторжения РФ в Украину поддержали 13 судей Фото: CIJ_ICJ / Twitter

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ к еще большей изоляции", – написал Зеленский.

Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

Как отмечается на сайте суда ООН в Гааге, за соответствующее решение проголосовали 13 судей, против – двое.

Кроме того, суд ООН в Гааге приказал остановить продвижение вооруженных сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины, подчеркнул в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, "это именно то, что требовала Украина".

Кулеба пояснил, почему решение Международного суда ООН важно для Украины:

на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;

суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;

13 судей поддержали решение, против были только двое (РФ и Китай), это мощный результат, придающий вес решению;

решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;

решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.

"Украина здесь победила и требует от России немедленного выполнения приказа суда и прекращения агрессии. Международная юридическая ответственность занимает время, и рассмотрение дела теперь продлится, но ответственность России неизбежна", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что на последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций.

"Не сомневаюсь, что и здесь мы победим и в конце концов деньгами Россия также заплатит", – резюмировал Кулеба.

Война России против Украины. Главное