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Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине

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Решение о немедленном прекращении вторжения РФ в Украину поддержали 13 судей
Решение о немедленном прекращении вторжения РФ в Украину поддержали 13 судей
Фото: CIJ_ICJ / Twitter

Украина выиграла дело против России в Международном суде ООН. Об этом 16 марта сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ к еще большей изоляции", – написал Зеленский.

Как отмечается на сайте суда ООН в Гааге, за соответствующее решение проголосовали 13 судей, против – двое.

Кроме того, суд ООН в Гааге приказал остановить продвижение вооруженных сил РФ и поддерживаемых ею нерегулярных сил по территории Украины, подчеркнул в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, "это именно то, что требовала Украина".

Кулеба пояснил, почему решение Международного суда ООН важно для Украины:

  • на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;
  • суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;
  • 13 судей поддержали решение, против были только двое (РФ и Китай), это мощный результат, придающий вес решению;
  • решение суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права;
  • решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.

"Украина здесь победила и требует от России немедленного выполнения приказа суда и прекращения агрессии. Международная юридическая ответственность занимает время, и рассмотрение дела теперь продлится, но ответственность России неизбежна", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что на последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций.

"Не сомневаюсь, что и здесь мы победим и в конце концов деньгами Россия также заплатит", – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159733474593389

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, агрессия, геноцид, вторжение, Дмитрий Кулеба, Международный суд ООН, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины, обвинение, иск, суд
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