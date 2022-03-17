Министр обороны Великобритании сообщил о звонке самозванца, выдававшего себя за Шмыгаля. Премьер прокомментировал

Шмыгаль – Уоллесу: В следующий раз попросите произнести слово "паляниця", прежде чем начать разговор Фото: kmu.gov.ua

"Сегодня со мной пытался поговорить самозванец, выдававший себя за премьер-министра Украины. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов, и после появления подозрений я прервал звонок. Никакая российская дезинформация, искажения и грязные трюки не смогут отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину. Отчаянная попытка", – написал он.

No amount of Russian disinformation, distortion and dirty tricks can distract from Russia’s human rights abuses and illegal invasion of Ukriane. A desperate attempt. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022

Шмыгаль предложил главе британского оборонного ведомства проверять собеседника словом "паляниця", с произношением которого, как известно, у российских оккупантов возникают проблемы.

"В следующий раз, господин министр, попросите произнести слово "паляниця", прежде чем начать разговор. Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир видит, что правда за Украиной", – отметил Шмыгаль.

Наступного разу, пане міністр @BWallaceMP, перед початком розмови попросіть сказати слово «паляниця». Попри будь-які спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022

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