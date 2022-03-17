В Офисе президента заявили, что Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники

За личную вовлеченность и искреннюю приверженность защите Украины Байдена (на фото) поблагодарил Зеленский Фото: EPA

"Пообщался с CNN. Подчеркнул, что война, которую Россия ведет против Украины, является преступной. Рад, что мир это ясно видит. Украина сегодня защищает не только себя, но и все демократии. Весь свободный мир. США – наш надежный партнер. Нынешний президент США делает для Украины больше, чем все его предшественники", – написал Ермак.

Поспілкувався із @CNN. Наголосив, що війна, яку Росія веде проти * , є злочинною. Радий, що світ це ясно бачить. * сьогодні захищає не лише себе, а і всі демократії. Весь вільний світ. * – наш надійний партнер. Нинішній @POTUS робить для * більше, ніж усі його попередники. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 17, 2022

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед Конгрессом США 16 марта поблагодарил Соединенные Штаты за очень весомую поддержку Украины против военной агрессии РФ. Текст его выступления опубликован на сайте президента Украины.

"За оружие и амуницию, за обучение и финансы, за лидерство в свободном мире, которое помогает оказывать на агрессора экономическое давление, – сказал Зеленский. – Я благодарен президенту Байдену за личную вовлеченность, за искреннюю приверженность защите Украины и демократии повсюду в мире".

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