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В Офисе президента заявили, что Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники

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За личную вовлеченность и искреннюю приверженность защите Украины Байдена (на фото) поблагодарил Зеленский
За личную вовлеченность и искреннюю приверженность защите Украины Байдена (на фото) поблагодарил Зеленский
Фото: EPA

Соединенные Штаты – надежный партнер Украины, а президент США Джо Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники. Об этом 17 марта в Twitter отметил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Пообщался с CNN. Подчеркнул, что война, которую Россия ведет против Украины, является преступной. Рад, что мир это ясно видит. Украина сегодня защищает не только себя, но и все демократии. Весь свободный мир. США – наш надежный партнер. Нынешний президент США делает для Украины больше, чем все его предшественники", – написал Ермак.

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед Конгрессом США 16 марта поблагодарил Соединенные Штаты за очень весомую поддержку Украины против военной агрессии РФ. Текст его выступления опубликован на сайте президента Украины.

"За оружие и амуницию, за обучение и финансы, за лидерство в свободном мире, которое помогает оказывать на агрессора экономическое давление, – сказал Зеленский. – Я благодарен президенту Байдену за личную вовлеченность, за искреннюю приверженность защите Украины и демократии повсюду в мире".

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Осенью прошлого года, когда Россия только начала стягивать войска к границе с Украиной, США санкционировали выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн.

После начала полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, США объявили, что дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону.

В марте Конгресс США одобрил выделение более $13 млрд на помощь Украине. Кроме того, вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении $50 млрд на гуманитарную помощь Украине.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Джо Байден, агрессия, помощь, вторжение, война России против Украины, финансы, президент, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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