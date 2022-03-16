"Вы должны давить!" В выступлении перед Конгрессом США Зеленский призвал закрыть небо над Украиной, наложить санкции на всех чиновников РФ и создать новый союз

Зеленский: Сейчас решается судьба нашего государства, судьба нашего народа. Решается, будут ли украинцы свободными и сохранят ли свою демократию Фото: ЕРА

Президент подчеркнул, что Украина уже восемь лет противостоит агрессии России и ни минуты не думала сдаться перед агрессором.

"Сейчас решается судьба нашего государства, судьба нашего народа. Решается, будут ли украинцы свободными и сохранят ли свою демократию. Россия атаковала не просто нашу землю и наши города – она пошла в жестокое наступление против наших ценностей, бросила танки и самолеты против нашей свободы, против нашего права жить свободно в своей стране", – сказал Зеленский.

Он, в частности, упомянул о трагических страницах в истории США – нападении японской авиации на Перл-Харбор в 1941 году и террористических атаках исламистской организации "Аль-Каида", совершенных 11 сентября 2001 года с помощью захваченных пассажирских самолетов.

"Наше государство переживает это каждый день, каждую ночь – в течение уже трех недель! Различные украинские города – Одесса и Харьков, Чернигов и Сумы, Житомир и Львов, Мариуполь и Днепр. Россия превратила украинское небо в источник смерти тысяч людей. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет, бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы более прицельно убивать", – подчеркнул президент.

Он призвал США закрыть небо над Украиной в ответ на террор, осуществляемый Россией.

В качестве альтернативы Зеленский предложил предоставить Украине защитное вооружение.

"Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся – С-300 и другие аналогичные системы. Вы знаете, насколько многое зависит на поле боя от способности применить мощную авиацию – для защиты своих людей, своей свободы. Самолеты, которые могут помочь Украине, могут помочь Европе. И вы знаете, что они есть. Но на земле. Не в украинском небе. Не защищают наших людей", – отметил глава государства.

Он также призвал США к усилению ограничительных мер в отношении России. В частности, Зеленский предложил внести в санкционные списки всех политиков РФ, причастных к войне.

"Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Мы предлагаем США внести в санкционные списки всех политических лиц РФ, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с ответственными за агрессию против Украины. От депутатов Госдумы – до последнего чиновника, которому не хватает морали, чтобы порвать с государственным террором", – сказал президент.

По его словам, все американские компании должны выйти из России и покинуть "рынок, залитый кровью".

"Проявите лидерство! Вы должны давить", – добавил Зеленский.

Также глава государства выступил с предложением к США создать новое мировое объединение, которое будет оперативно реагировать на все мировые проблемы – начиная от стихийных бедствий и заканчивая военными конфликтами.

"Полномасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. И было бы справедливо, если бы оно завершилось через сутки, за 24 часа, чтобы зло было сразу наказано. Сегодня у мира нет таких инструментов. Нужны новые институты, новые союзы. Предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно", – сказал президент.

В конце выступления Зеленский продемонстрировал конгрессменам США видеоролик, на котором кадры мирной и счастливой жизни в Украине чередовались с кадрами разрушений, бомбардировок и смертей во время войны.

"Сильный – не значит большой, сильный – это храбрый, готовый стоять за правду, мир и свободу", – закончил свою речь президент.

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Видео: in time Ukraine / YouTube

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