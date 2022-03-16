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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокурор Международного уголовного суда уже работает в Украине – Зеленский

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Карим Хан уже приехал в Украину, сказал президент
Карим Хан уже приехал в Украину, сказал президент
Фото: ЕРА

Группа следователей Международного уголовного суда в Гааге уже собирает доказательства и факты военных преступлений России на территории Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении 16 марта, расшифровка опубликована на сайте главы государства.

"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал. И он будет. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства. Прокуратура Украины, правоохранители уже начали работу. Важным является и начало деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает все доказательства, собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства. Чтобы те получили именно юридический ответ – законный и конкретный", – заявил Зеленский.

Президент сообщил, что разговаривал с прокурором МУС Каримом Ханом.

"Он уже в Украине, уже начал работать. Так что оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.

Прокурор Международного уголовного суда лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.

В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились 40 стран (первыми были, как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, Канада и Литва).

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц, включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что международные инстанции заставят Россию ответить за все преступления, которые она совершила на территории Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: расследование, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, Карим Хан
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