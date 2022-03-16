Прокурор Международного уголовного суда уже работает в Украине – Зеленский

"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал. И он будет. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства. Прокуратура Украины, правоохранители уже начали работу. Важным является и начало деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает все доказательства, собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства. Чтобы те получили именно юридический ответ – законный и конкретный", – заявил Зеленский.
Президент сообщил, что разговаривал с прокурором МУС Каримом Ханом.
"Он уже в Украине, уже начал работать. Так что оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них.
Прокурор Международного уголовного суда лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.
В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились 40 стран (первыми были, как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, Канада и Литва).
Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц, включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что международные инстанции заставят Россию ответить за все преступления, которые она совершила на территории Украины.