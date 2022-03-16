Прокурор Международного уголовного суда уже работает в Украине – Зеленский

"Мы активизируем работу, чтобы привлечь оккупантов к ответственности. Должен быть международный трибунал. И он будет. За все, что они сделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства. Прокуратура Украины, правоохранители уже начали работу. Важным является и начало деятельности в Украине следственной группы Международного уголовного суда, которая вместе с нашими правоохранителями уже собирает все доказательства, собирает факты военных преступлений захватчиков на территории нашего государства. Чтобы те получили именно юридический ответ – законный и конкретный", – заявил Зеленский.

Президент сообщил, что разговаривал с прокурором МУС Каримом Ханом.

"Он уже в Украине, уже начал работать. Так что оккупанты будут отвечать за все военные преступления против украинцев", – добавил Зеленский.

Война России против Украины. Главное