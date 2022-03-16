За минувшие сутки энергетики вернули свет для более 11 тыс. семей в Киевской области – ДТЭК

Тридцать аварийных бригад непрерывно работают уже 21 сутки, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов в Киевской области Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

"Электромонтерам удалось вернуть свет более 11 тысячам семей Киевской области и г. Киева в семи населенных пунктах. Электромонтеры возобновили электроснабжение важного социального объекта – хлебозавода, выпекающего хлеб для населения Вышгородского района", – сообщили в компании.

В очередной раз отремонтировали сети, разрушенные врагом в четырех населенных пунктах Вышгородского района, где идут боевые действия: Вышгород, Лютеж, Старые Петровцы и Новые Петровцы.

В Броварском районе полностью восстановлено электроснабжение села Заворичи. В Киево-Святошинском районе – в селе Малютянка.

Также починили электричество для 24 домов в Пуще Водице. Ремонт поврежденных обстрелов сетей удалось провести по разрешению и при сопровождении территориальной обороны Киева.

"Без света, к сожалению, остаются жители еще 531 населенного пункта в Киевской области. Ситуация затруднена активными боевыми действиями. 30 аварийных бригад непрерывно работают уже 21-е сутки, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов", – отметили в ДТЭК.





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