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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК просит страны Запада ввести полное эмбарго на российские нефть и газ

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Максим Тимченко: Люди должны осознать, что все доходы от продажи нефти превращаются в пули для убийства украинцев
Максим Тимченко: Люди должны осознать, что все доходы от продажи нефти превращаются в пули для убийства украинцев
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова призывает страны Запада ввести полное эмбарго на российские нефть и газ, об этом в комментарии Forbes заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Моя просьба – закройте небо над электростанциями и введите полное эмбарго на российскую нефть и газ. Я благодарен США за их решение по российской нефти. Люди должны осознать, что все доходы от продажи нефти превращаются в пули для убийства украинцев", – заявил топ-менеджер энергокомпании.

Он добавил, что избежать всемирной ядерной катастрофы можно, если ввести над Украиной или как минимум над атомными электростанциями бесполетную зону. Пока НАТО отказывается это сделать, сохраняется угроза катастрофы – более масштабной, чем в Чернобыле в 1986 году.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону. Украина рассматривает и альтернативные способы закрытия неба. Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

После авиаудара, который Россия нанесла по роддому и детской больнице в Мариуполе Донецкой области 9 марта, Великобритания пообещала поставить Украине вооружение для ведения противовоздушной обороны. 

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. Об этом 7 марта сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Теги: НАТО, газ, нефть, ДТЭК, воздушное пространство, эмбарго, ЧАЭС, война России против Украины, электростанция, Максим Тимченко
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