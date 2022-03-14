ДТЭК просит страны Запада ввести полное эмбарго на российские нефть и газ

Максим Тимченко: Люди должны осознать, что все доходы от продажи нефти превращаются в пули для убийства украинцев Фото: dtek.com

"Моя просьба – закройте небо над электростанциями и введите полное эмбарго на российскую нефть и газ. Я благодарен США за их решение по российской нефти. Люди должны осознать, что все доходы от продажи нефти превращаются в пули для убийства украинцев", – заявил топ-менеджер энергокомпании.

Он добавил, что избежать всемирной ядерной катастрофы можно, если ввести над Украиной или как минимум над атомными электростанциями бесполетную зону. Пока НАТО отказывается это сделать, сохраняется угроза катастрофы – более масштабной, чем в Чернобыле в 1986 году.

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