Зеленский – чиновникам России: Если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего

"Хочу сказать прямо всем чиновникам Российской Федерации, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются", – сказал президент Украины.
Он отметил, что "то же самое касается системы пропаганды, четвертой ветви власти в России".
"Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете. Просто увольтесь. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений. Увольняйтесь! Несколько месяцев без работы для вас точно лучше, чем вся жизнь с международным преследованием", – объяснил Зеленский.
По его словам, именно от действий самих россиян зависит, что будет далее.
"Любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Страны и объединения стран в течение февраля – марта ввели новые санкции против РФ за вторжение в Украину. Среди прочего, Европейский союз запретил операции с центробанками России и Беларуси и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.
Санкции против РФ вводили США, Канада, Австралия, Япония и Великобритания.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.