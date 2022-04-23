Арахамия: Каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен

"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, у самого недавно была такая же позиция, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", – написал политик.
Арахамия также отметил, что при современных боях артиллерией на больших расстояниях брать пленных стало гораздо труднее, поэтому "имеем проблемы с пополнением обменного фонда".
В комментариях он также уточнил, что "решение об обмене пленными – это политическое дело, формирование фонда пленных – военное, верификация, содержание и реализация обмена – спецслужб".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.
По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами.