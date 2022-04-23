Арахамия: Каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен

Арахамия: Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции Фото: sluga-narodu.com

"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных. Понимаю эмоции, у самого недавно была такая же позиция, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", – написал политик.

Арахамия также отметил, что при современных боях артиллерией на больших расстояниях брать пленных стало гораздо труднее, поэтому "имеем проблемы с пополнением обменного фонда".

В комментариях он также уточнил, что "решение об обмене пленными – это политическое дело, формирование фонда пленных – военное, верификация, содержание и реализация обмена – спецслужб".

Скриншот: David Braun / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)