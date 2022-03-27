Залужный заявил, что РФ снимает фейковые видео с якобы "бесчеловечным отношением украинских военных к пленным россиянам"

"В целях дискредитации сил обороны Украины враг снимает и распространяет постановочные видео с бесчеловечным отношением якобы "украинских военных" к "русским пленным". Отмечаю, военнослужащие Вооруженных сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Призываю учитывать реалии информационно-психологической войны и доверять только официальным источникам", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 5 марта призывал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами.

По состоянию на 19 марта в Украине в плену находились 562 российских военных, сообщала Верещук.

Для военнопленных российских оккупантов в Украине, в соответствии с нормами международного права, создали специальные лагеря, они уже работают, говорила генпрокурор Ирина Венедиктова.

24 марта Украина провела обмен пленными с Россией. "Мы обменяли наших моряков. 11 мы оставили им, это их моряки, которых мы спасли в Черном море. Взамен возвращаем 19 наших моряков и 10 пленных", – ответила Верещук.