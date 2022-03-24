Украина провела обмен пленными с РФ, освобождены 19 украинских моряков и 10 военнослужащих – Верещук

Ведущая напомнила о заявлении Верещук о возможности освобождения украинских моряков с острова Змеиный. Она спросила, возможен ли такой обмен.

"Это уже произошло, буквально несколько минут назад. Мы обменяли наших моряков. 11 мы оставили им, это их моряки, которых мы спасли в Черном море. Взамен возвращаем 19 наших моряков и 10 пленных", – ответила Верещук.

Министр сообщила, что сейчас освобожденные возвращаются в безопасное место.

"Возвращаются к своим родным. Осталось еще очень много людей, в том числе с острова Змеиный. Я знаю, что наши военнослужащие ждут, пограничники ждут, но делаем, что можем. 19 наших моряков и 10 наших военных сегодня-завтра будут дома", – добавила она.

В Facebook министр написала, что это первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения. По словам Верещук, за 10 своих военнослужащих Украина отдала 10 взятых в плен оккупантов. В том числе в Украину возвращается экипаж спасательного судна "Сапфир", который был захвачен оккупантами в районе острова Змеиный, пояснила она.

"По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и отправлен в порт в Турции", – добавила министр.

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