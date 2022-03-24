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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина провела обмен пленными с РФ, освобождены 19 украинских моряков и 10 военнослужащих – Верещук

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Верещук: 19 наших моряков и 10 наших военных сегодня-завтра будут дома
Верещук: 19 наших моряков и 10 наших военных сегодня-завтра будут дома
Фото: president.gov.ua

24 марта Украина провела обмен пленными с Россией. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет "Украина 24".

Ведущая напомнила о заявлении Верещук о возможности освобождения украинских моряков с острова Змеиный. Она спросила, возможен ли такой обмен. 

"Это уже произошло, буквально несколько минут назад. Мы обменяли наших моряков. 11 мы оставили им, это их моряки, которых мы спасли в Черном море. Взамен возвращаем 19 наших моряков и 10 пленных", – ответила Верещук. 

Министр сообщила, что сейчас освобожденные возвращаются в безопасное место. 

"Возвращаются к своим родным. Осталось еще очень много людей, в том числе с острова Змеиный. Я знаю, что наши военнослужащие ждут, пограничники ждут, но делаем, что можем. 19 наших моряков и 10 наших военных сегодня-завтра будут дома", – добавила она. 

В Facebook министр написала, что это первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения. По словам Верещук, за 10 своих военнослужащих Украина отдала 10 взятых в плен оккупантов. В том числе в Украину возвращается экипаж спасательного судна "Сапфир", который был захвачен оккупантами в районе острова Змеиный, пояснила она.

"По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и отправлен в порт в Турции", – добавила министр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1868490826670765

Контекст:

Всего, по информации Верещук, российские оккупанты за время вторжения захватили в плен более 90 украинцев, по состоянию на 19 марта в Украине в плену находилось 562 российских военных, сообщала она.

Для военнопленных российских оккупантов в Украине в соответствии с нормами международного права создали специальные лагеря, которые уже работают, говорила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, вторжение, Ирина Верещук, война России против Украины, судно, обмен пленными, остров Змеиный, российские оккупанты
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