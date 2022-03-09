Оккупанты принудительно ведут украинское спасательное судно "Сапфир" в Севастополь

Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж под дулами. На судно прибыл капитан оккупантов, взявший на себя функции командования.

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными "Бугель-490" "Касс", "Аргумент", "Картошка", "Гусар", "Витал" со следующим заявлением:

"Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно "Сапфир", находившееся в территориальных водах Украины в районе острова Змеиный. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват. Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этот позор никогда".

Гражданское спасательное судно "Сапфир" находится на балансе морской поисково-спасательной службы Украины. Оно предназначено для патрулирования в открытом море, спасения терпящих бедствие судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубине до 50 метров, спасения людей и оказания медицинской помощи пострадавшим. На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.