"Даже погода за нас". Арестович заявил, что из-за шторма на Черном море российский десант не может высадиться в районе Одессы и Николаева

По словам Арестовича, погода не способствует оккупантам и в столичном регионе Фото: ЕРА

"Даже погода за нас. Третьи сутки шторм на Черном море не дает российскому морскому десанту высадиться в районе Одессы и Николаева", – сказал Арестович.

По его словам, погода также не способствует оккупантам и в столичном регионе.

"Окраины Киева, который вчера был горячей точкой, покрыты туманом и снегом, что также не дает российским оккупантам начать ежедневный настойчивый штурм Киева", – отметил Арестович.