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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты захватили в плен более 90 украинцев – Верещук

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Верещук рассказала о возможности обмена пленными между Украиной и Россией
Верещук рассказала о возможности обмена пленными между Украиной и Россией
Фото: president.gov.ua

В плен к российским оккупантам попали более 90 украинцев. Об этом в интервью Общественному, которое вышло 23 марта, заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По словам Верещук, Украина надеется в ближайшее время забрать из плена РФ защитников острова Змеиный (там были пограничники и морские пехотинцы) – обменять их на российских пленных моряков, которые были спасены, когда тонули в Черном море.

"Но дело в том, что там не только моряки, а как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они [РФ] захватили в плен", – отметила министр.

По словам Верещук, она получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой обращение о возможности паритетного обмена, например, моряков на моряков, водителей на водителей.

"Я говорю: "Хорошо, но скажите мне, пожалуйста: а кого нам менять на наших городских голов, которых захватили оккупанты в плен? Нам нужно тоже захватывать ваших гражданских? Что нам делать, если вы говорите о паритетном обмене?" Военнопленные – они имеют свой порядок обмена, есть карточки, которые подает РФ, которые мы подаем", – отметила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 19 марта в Украине в плену находилось 562 российских военных, сообщала Верещук.

Для военнопленных российских оккупантов в Украине, в соответствии с нормами международного права, создали специальные лагеря, они уже работают, говорила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, захват, военные, пленные, Ирина Верещук, война России против Украины, обмен пленными, обмен удерживаемыми лицами
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