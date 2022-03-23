Верещук сообщила о возможности освободить защитников острова Змеиный

Змеиный защищали морпехи и пограничники, они были захвачены в плен российскими оккупантами в первый день вторжения РФ в Украину Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила Общественному в интервью, которое вышло 23 марта.

Украина, по словам Верещук, намерена обменять своих военнослужащих на российских моряков, которые были взяты в плен ВСУ.

"Здесь есть моряки, мы кстати спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей. Они [РФ] изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время заберем их", – сказала министр.

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