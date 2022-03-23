Верещук сообщила о возможности освободить защитников острова Змеиный

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила Общественному в интервью, которое вышло 23 марта.
Украина, по словам Верещук, намерена обменять своих военнослужащих на российских моряков, которые были взяты в плен ВСУ.
"Здесь есть моряки, мы кстати спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей. Они [РФ] изъявили желание забрать своих моряков, которых, кстати, спасли, они тонули в Черном море. И я надеюсь, что мы в ближайшее время заберем их", – сказала министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что оккупанты перед атакой подошли к Змеиному и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером того же дня стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами, связь с пограничниками, находившимися на острове, бойцами ВСУ была утрачена.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. "Я, русский военный корабль, предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития... Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли?" – заявил экипаж корабля. "Русский военный корабль, иди на х...й", – ответили пограничники.
Аудиозапись этого разговора быстро распространили в сети, а ответ украинских военнослужащих русскому военному кораблю стал крылатой фразой. Защитникам острова присвоят звания Героев Украины, сказал президент Владимир Зеленский. Сама фраза не нарушает правила этического поведения госслужащих, заявили позже в Нацагентстве по вопросам госслужбы.
28 февраля пресс-служба Военно-морских сил ВСУ сообщила, что украинские пограничники и морские пехотинцы, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену у российских оккупантов.