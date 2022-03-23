Россия совершила военные преступления в Украине – Блинкен

"Основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что военнослужащие российских войск совершили военные преступления в Украине. Мы будем продолжать делиться информацией с союзниками и партнерами и добиваться привлечения виновных к ответственности", – написал он.

Блинкен сделал это заявление накануне внеочередного саммита НАТО, посвященного нападению России на Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Верхняя палата Конгресса США – Сенат – на заседании 15 марта единогласно приняла резолюцию, осуждающую президента РФ Владимира Путина как военного преступника. Сенаторы призвали государства-члены обратиться в Международный уголовный суд или любой другой соответствующий международный трибунал с требованием предпринять все необходимые шаги для расследования этих военных преступлений.

Президент США Джо Байден в тот же день, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает Путина военным преступником. 16 марта он назвал главу Кремля кровавым диктатором и бандитом.