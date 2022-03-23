Россия совершила военные преступления в Украине – Блинкен

"Основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что военнослужащие российских войск совершили военные преступления в Украине. Мы будем продолжать делиться информацией с союзниками и партнерами и добиваться привлечения виновных к ответственности", – написал он.
Based on information currently available, the U.S. government assesses that members of Russia’s forces have committed war crimes in Ukraine. We will continue to share information with allies and partners, and pursue accountability.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 23, 2022
Блинкен сделал это заявление накануне внеочередного саммита НАТО, посвященного нападению России на Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Верхняя палата Конгресса США – Сенат – на заседании 15 марта единогласно приняла резолюцию, осуждающую президента РФ Владимира Путина как военного преступника. Сенаторы призвали государства-члены обратиться в Международный уголовный суд или любой другой соответствующий международный трибунал с требованием предпринять все необходимые шаги для расследования этих военных преступлений.
Президент США Джо Байден в тот же день, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает Путина военным преступником. 16 марта он назвал главу Кремля кровавым диктатором и бандитом.