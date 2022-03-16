Байден назвал Путина военным преступником

"Я думаю, что он военный преступник", – сказал Байден журналистам после выступления в Белом доме.

Телеканал отмечает, что сначала президент США ответил "нет" на вопрос, является ли Путин военным преступником. Однако он сразу же вернулся к группе репортеров, чтобы уточнить вопрос, и ответил утвердительно.

"Определение Байдена отражает отход от прежней позиции администрации. Официальные лица, в том числе Байден, ранее воздерживались от заявлений о военных преступлениях в Украине, ссылаясь на продолжающееся расследование", – добавили в CNN.

Спикер Белого дома Джен Псаки позднее сказала, что Байден "говорил от всего сердца". Она отметила, что расследование военных преступлений, проводимое Государственным департаментом, все еще продолжается.

Верхняя палата Конгресса США – Сенат – на заседании 15 марта единогласно приняла резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника.

Война России против Украины. Главное

17 марта 2021 года вышло интервью Байдена ABC, в котором он подтвердил, что считает российского президента убийцей. Путин позже ответил на слова Байдена. Он пожелал лидеру США здоровья и добавил: "Кто как обзывается, тот сам так называется".

После встречи с Байденом в Женеве 16 июня того же года Путин заявил: "По поводу резких заявлений... После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили".