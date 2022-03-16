Байден назвал Путина военным преступником

"Я думаю, что он военный преступник", – сказал Байден журналистам после выступления в Белом доме.
Телеканал отмечает, что сначала президент США ответил "нет" на вопрос, является ли Путин военным преступником. Однако он сразу же вернулся к группе репортеров, чтобы уточнить вопрос, и ответил утвердительно.
"Определение Байдена отражает отход от прежней позиции администрации. Официальные лица, в том числе Байден, ранее воздерживались от заявлений о военных преступлениях в Украине, ссылаясь на продолжающееся расследование", – добавили в CNN.
Спикер Белого дома Джен Псаки позднее сказала, что Байден "говорил от всего сердца". Она отметила, что расследование военных преступлений, проводимое Государственным департаментом, все еще продолжается.
Верхняя палата Конгресса США – Сенат – на заседании 15 марта единогласно приняла резолюцию, осуждающую Путина как военного преступника.
Война России против Украины. Главное
17 марта 2021 года вышло интервью Байдена ABC, в котором он подтвердил, что считает российского президента убийцей. Путин позже ответил на слова Байдена. Он пожелал лидеру США здоровья и добавил: "Кто как обзывается, тот сам так называется".
После встречи с Байденом в Женеве 16 июня того же года Путин заявил: "По поводу резких заявлений... После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили".
Сегодня 21-й день войны России против Украины. Войну Путин объявил ночью, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.
По данным ООН на 14 марта, подтверждены 636 жертв и 1125 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Только в осажденном Мариуполе число погибших, допускают местные власти, может составлять порядка 20 тыс. (официально подтверждена гибель 2357 жителей города).
По информации Генштаба, более 13,5 тыс. российских военных убиты в Украине за время вторжения. Число погибших военнослужащих ВСУ, по информации Зеленского на 12 марта, – около 1300 человек.