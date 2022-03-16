Столтенберг: Путин хотел меньше войск НАТО на своих границах. Теперь их число увеличится

Столтенберг: В настоящее время сотни тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной боеготовности во всем Альянсе Фото: EPA

"Целью президента Путина было разделение НАТО. Он получил более единый НАТО. Он хотел подорвать Украину, а фактически укрепляет единство Украины. Он хотел меньше войск НАТО на своих границах. Он получит еще больше войск НАТО на своих границах", – подчеркнул генсек Альянса.

По его словам, НАТО "активизировал оборонные планы".

"В настоящее время сотни тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной боеготовности во всем Альянсе. 100 тыс. американских военных в Европе. И около 40 тыс. военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, в основном в восточной части Альянса", – заявил Столтенберг, добавив, что сухопутные группировки имеют поддержку воздушных и военно-морских сил.