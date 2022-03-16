Столтенберг: Путин недооценил силу украинской армии, но мы не должны недооценивать возможности России продолжать войну

Столтенберг считает, что у России еще есть резервы для продолжения войны в Украине Фото: EPA

"Путин недооценил силу Вооруженных сил Украины, недооценил единство украинского народа, а также мужество украинского народа и руководства. Это, в сочетании с масштабной поддержкой, которую украинские Вооруженные силы получают и получали от стран НАТО на протяжении многих лет, заставило президента Путина изменить свою позицию и осознать, что эта быстрая победа, этот блицкриг – взятие под контроль Киева в течение нескольких дней – фактически потерпели неудачу", – сказал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что не следует недооценивать "возможности России для продолжения войны, включая бомбардировки городов".

"Несмотря на то, что они совершили серьезные ошибки, Россия сохраняет большой потенциал [для ведения войны]. Президент Путин также использовал ядерную риторику. Россия – ядерная держава, и мы видели, как они усилили ядерную риторику, угрожающую как союзникам по НАТО, так и Украине. Я думаю, что мы не должны недооценивать опасности, связанные с военным потенциалом России", – резюмировал генсек НАТО, отвечая на вопрос, не переоценивает ли Альянс возможности России с учетом потерь в живой силе и технике в Украине.