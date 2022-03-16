Зеленский: Это зло родилось из оккупации Крыма. Если бы в 2014-м мир отреагировал хоть наполовину так, как сейчас, войны не было бы

Зеленский об оккупации Крыма: У нас нет машины времени и мы не можем вернуться в тот момент, когда все решалось Фото: president.gov.ua

Расшифровка его обращения опубликована на сайте Офиса президента.

Зеленский напомнил, что восемь лет назад РФ организовала в Крыму псевдореферендум, который потом использовала, чтобы "оправдать" захват украинской территории.

"Это было незаконно. Это было разрушением всей архитектуры безопасности в Европе, созданной после Второй мировой войны. Но Россия пошла на это. Если бы тогда был хоть намек на такое сопротивление, которое мы оказываем сейчас, которое вы сейчас оказываете... Если бы тогда мир отреагировал хоть наполовину так, как должен реагировать сейчас и реагирует... Уверен, мы не имели бы ни этого вторжения, ни восьми лет войны на Донбассе. Все это зло родилось из оккупации Крыма. По нашей слабости, грубым действиям России, за которые она должна была почувствовать наказание еще в 2014 году", – сказал президент.

Он отметил, что сейчас украинская нация гораздо сильнее.

"Сейчас мы – великий народ, нация. Но... У нас нет машины времени и мы не можем вернуться в тот момент, когда все решалось", – подчеркнул глава государства и призвал украинцев сейчас бороться за страну.

"Мы можем и должны защитить наше государство, нашу украинскую жизнь. Можем и должны вести переговоры о справедливом, но честном мире для Украины. О подлинных гарантиях безопасности, которые будут работать. Это амбициозное задание. Сложное. Это большой путь. Но я уверен, что нам, украинцам, по силам все это сделать. Нам, украинцам, по силам победить. И вернуться к миру. К миру, к которому мы все так стремимся", – добавил он.

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