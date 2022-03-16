"Может стать еще хуже". Столтенберг заявил, что НАТО не собирается закрывать небо над Украиной

По его словам, единая позиция союзников заключается в том, что "в Украине не будет развертывания воздушного или наземного потенциала".
"Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", – считает Столтенберг.
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, установив бесполетную зону.
Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.
В Альянсе заявляли, что не выполнят просьбу Украины, так как это может привести к началу войны между НАТО и РФ.