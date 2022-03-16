"Может стать еще хуже". Столтенберг заявил, что НАТО не собирается закрывать небо над Украиной

По его словам, единая позиция союзников заключается в том, что "в Украине не будет развертывания воздушного или наземного потенциала".

"Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят это в полноценную войну между НАТО и Россией", – считает Столтенберг.