Украина и РФ разработали предварительный мирный план из 15 пунктов, чтобы прекратить войну – СМИ

Отмечается, что сделка, которую 14 марта делегации Украины и РФ впервые обсудили в полном объеме, предполагает, в частности, отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои вооруженные силы.

В обмен в Киеве рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Financial Times подчеркивает, что препятствием для сделки может оказаться характер западных гарантий безопасности Украины (их приемлемость для Москвы), а также статус украинских территорий, оккупированных Россией в 2014 году.

Указывается, что, несмотря на прогресс по условиям сделки, в Украине по-прежнему скептически относятся к тому, что президент РФ Владимир Путин полностью привержен идее мира. В Киеве опасаются, что Москва может выиграть время для перегруппировки своих войск и последующего возобновления наступления.

Сделка между странами будет включать, что "войска Российской Федерации в любом случае покидают территорию Украины", захваченную после начала вторжения 24 февраля, а именно – южные районы вдоль Азовского и Черного морей, а также территорию восточнее и севернее Киева, сообщил Financial Times советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.

По его словам, результатом переговоров Украины с Россией должны стать такие гарантии безопасности, при которых стороны-подписанты не будут стоять в стороне в случае нападения на Украину, как это происходит сегодня, а примут активное участие на стороне Украины в конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 марта заявил, что стороны обсуждают "австрийский или шведский вариант нейтрального государства" для Украины и это якобы может рассматриваться в качестве компромисса, пишет российское издание "Коммерсантъ".

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию", его цитирует РБК.

Война России против Украины. Главное