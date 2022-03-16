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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и РФ разработали предварительный мирный план из 15 пунктов, чтобы прекратить войну – СМИ

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Переговоры между делегациями Украины и РФ проходят в режиме онлайн
Переговоры между делегациями Украины и РФ проходят в режиме онлайн
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Украина и Россия добились прогресса по предварительному мирному плану для прекращения войны, который состоит из 15 пунктов. Об этом 16 марта написала Financial Times со ссылкой на три источника, участвовавших в переговорах.

Отмечается, что сделка, которую 14 марта делегации Украины и РФ впервые обсудили в полном объеме, предполагает, в частности, отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои вооруженные силы.

В обмен в Киеве рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Financial Times подчеркивает, что препятствием для сделки может оказаться характер западных гарантий безопасности Украины (их приемлемость для Москвы), а также статус украинских территорий, оккупированных Россией в 2014 году.

Указывается, что, несмотря на прогресс по условиям сделки, в Украине по-прежнему скептически относятся к тому, что президент РФ Владимир Путин полностью привержен идее мира. В Киеве опасаются, что Москва может выиграть время для перегруппировки своих войск и последующего возобновления наступления.

Сделка между странами будет включать, что "войска Российской Федерации в любом случае покидают территорию Украины", захваченную после начала вторжения 24 февраля, а именно – южные районы вдоль Азовского и Черного морей, а также территорию восточнее и севернее Киева, сообщил Financial Times советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.

По его словам, результатом переговоров Украины с Россией должны стать такие гарантии безопасности, при которых стороны-подписанты не будут стоять в стороне в случае нападения на Украину, как это происходит сегодня, а примут активное участие на стороне Украины в конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 марта заявил, что стороны обсуждают "австрийский или шведский вариант нейтрального государства" для Украины и это якобы может рассматриваться в качестве компромисса, пишет российское издание "Коммерсантъ".

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию", его цитирует РБК.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. Очередной раунд был запланирован на 16 марта. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров. 

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