Подоляк о переговорах с РФ: Украине нужны юридически выверенные гарантии безопасности. Действенные, а не протокольные или будапештские

Михаил Подоляк: Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет Фото: president.gov.ua

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только "украинской" и только о юридически выверенных "гарантиях безопасности". И никаких других моделей или вариантов. Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действенные, а не протокольные или будапештские. А это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина никогда не нападала на соседей и не планировала делать этого.

"И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто. Добавлю, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировано нападать на соседей, в отличие от этих соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", – резюмировал советник главы Офиса президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 марта заявил, что стороны обсуждают "австрийский или шведский вариант нейтрального государства" для Украины и это якобы может рассматриваться в качестве компромисса, пишет российское издание "Коммерсантъ".