ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о переговорах с РФ: Украине нужны юридически выверенные гарантии безопасности. Действенные, а не протокольные или будапештские

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Михаил Подоляк: Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет
Михаил Подоляк: Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет
Фото: president.gov.ua

Результатом переговоров Украины с Россией по поводу российского военного вторжения должны стать такие гарантии безопасности, при которых стороны-подписанты не будут стоять в стороне в случае нападения на Украину, как это происходит сегодня, а примут активное участие на стороне Украины в конфликте. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк, сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе ОП.

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только "украинской" и только о юридически выверенных "гарантиях безопасности". И никаких других моделей или вариантов. Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действенные, а не протокольные или будапештские. А это означает, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина никогда не нападала на соседей и не планировала делать этого.

"И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто. Добавлю, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировано нападать на соседей, в отличие от этих соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", – резюмировал советник главы Офиса президента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 марта заявил, что стороны обсуждают "австрийский или шведский вариант нейтрального государства" для Украины и это якобы может рассматриваться в качестве компромисса, пишет российское издание "Коммерсантъ".

Контекст:

15 марта делегации России и Украины завершили переговоры, которые проходили в видеоформате. Стороны обсуждали общие вопросы урегулирования, прекращение огня и вывод войск с территории Украины. Переговорный процесс должен продолжиться сегодня. 

После начала полномасштабного вторжения РФ Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате. Они проходили в Беларуси. После этого переговоры продолжились в формате видеосвязи.

Первый очный раунд состоялся 28 февраля. Основной целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.

Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк после встречи.

Татьяна РАЙДА
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, переговоры, нападение, вторжение, прекращение огня, война России против Украины, безопасность, крылатая ракета, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
"Судный день от первого лица". ДДТ выпустила трек "Маленькая смерть". Видео
"Судный день от первого лица". ДДТ выпустила трек "Маленькая смерть". Видео
Onuka показала фото разрушенных российской армией украинских городов и защитников Украины
Onuka показала фото разрушенных российской армией украинских городов и защитников Украины
"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно". Ващук отказался комментировать лишение работающего в РФ Тимощука спортивных титулов в Украине
"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно". Ващук отказался комментировать лишение работающего в РФ Тимощука спортивных титулов в Украине
"Из опыта Второй мировой". Макаревич высказался о символе Z, используемом Россией в войне против Украины
"Из опыта Второй мировой". Макаревич высказался о символе Z, используемом Россией в войне против Украины
"Наше правительство и политическая культура исключительны в искусстве осторожности". Шон Пенн призвал закрыть небо над Украиной
"Наше правительство и политическая культура исключительны в искусстве осторожности". Шон Пенн призвал закрыть небо над Украиной
Аукционы Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отказались от торгов русского искусства
Аукционы Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отказались от торгов русского искусства
"Война пришла в наш дом". Знаменитый кот-блогер Степан из Харькова с хозяевами уехал во Францию и рассказал, как Россия напала на Украину
"Война пришла в наш дом". Знаменитый кот-блогер Степан из Харькова с хозяевами уехал во Францию и рассказал, как Россия напала на Украину
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны
Во время российско-украинской войны погиб каскадер "Сватов" Строкань
Во время российско-украинской войны погиб каскадер "Сватов" Строкань
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (60731)
2
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео (28898)
3
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (27926)
4
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (27497)
5
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (24778)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (21535)
7
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео (21493)
8
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (16774)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS