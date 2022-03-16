Украина ни в коем случае не присоединится к НАТО в ближайшее время – Джонсон

Видео заявления главы правительства Соединенного Королевства 16 марта опубликовал в Twitter Sky News.
Президент Владимир Зеленский отметил 15 марта, что Украина годами слышала о якобы открытых для нее дверях в НАТО, но уже услышала о том, что ей туда не войти.
"Вчера я снова разговаривал с Владимиром [Зеленским] и, конечно, понимаю, что он говорит о НАТО и реальности позиции. И все всегда говорили и мы дали понять [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина ни в коем случае не собирается вступать в НАТО в ближайшее время", – указал Джонсон.
В то же время он подчеркнул, что это решение за Украиной и ее избранным лидером и Великобритания это поддержит.
'There's no way Ukraine is going to join NATO any time soon, but the decision about Ukraine has got to be for the Ukrainian people and for Volodymyr Zelenskyy', says Prime Minister Boris Johnson.— Sky News (@SkyNews) March 16, 2022
Latest: https://t.co/To18M9q9bc
* Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ozkHVGpVyc
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил Зеленский 1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину.
"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал глава государства.
Зеленский ожидает от НАТО гарантий территориальной целостности и неприкосновенности границ.
По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.