Украина ни в коем случае не присоединится к НАТО в ближайшее время – Джонсон

Видео заявления главы правительства Соединенного Королевства 16 марта опубликовал в Twitter Sky News.

Президент Владимир Зеленский отметил 15 марта, что Украина годами слышала о якобы открытых для нее дверях в НАТО, но уже услышала о том, что ей туда не войти.

"Вчера я снова разговаривал с Владимиром [Зеленским] и, конечно, понимаю, что он говорит о НАТО и реальности позиции. И все всегда говорили и мы дали понять [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина ни в коем случае не собирается вступать в НАТО в ближайшее время", – указал Джонсон.

В то же время он подчеркнул, что это решение за Украиной и ее избранным лидером и Великобритания это поддержит.