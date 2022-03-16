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Украина ни в коем случае не присоединится к НАТО в ближайшее время – Джонсон

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Решение о вступление в НАТО за Украиной, отметил Джонсон
Решение о вступление в НАТО – за Украиной, отметил Джонсон
Фото: EPA

Украина ни в коем случае не присоединится к НАТО в ближайшее время. Об этом в ходе визита в ОАЭ сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Видео заявления главы правительства Соединенного Королевства 16 марта опубликовал в Twitter Sky News.

Президент Владимир Зеленский отметил 15 марта, что Украина годами слышала о якобы открытых для нее дверях в НАТО, но уже услышала о том, что ей туда не войти.

"Вчера я снова разговаривал с Владимиром [Зеленским] и, конечно, понимаю, что он говорит о НАТО и реальности позиции. И все всегда говорили и мы дали понять [президенту РФ Владимиру] Путину, что Украина ни в коем случае не собирается вступать в НАТО в ближайшее время", – указал Джонсон.

В то же время он подчеркнул, что это решение за Украиной и ее избранным лидером и Великобритания это поддержит.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил Зеленский 1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину.

"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал глава государства.

Зеленский ожидает от НАТО гарантий территориальной целостности и неприкосновенности границ.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.

Теги: Украина, НАТО, Великобритания, ОАЭ, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, президент, безопасность, визит, премьер-министр, вступ, членство
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