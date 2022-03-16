НАТО должен отправить в Украину миротворческую и гуманитарную миссию – Качиньский

Качиньский считает, что для окончания войны в Украине нужно идти на риск Фото: president.gov.ua

"Нужна миротворческая и гуманитарная миссия, подготовленная НАТО и, возможно, другими организациями, но которая будет действовать под вооруженной защитой и будет проходить на территории Украины", – сказал Качинський.

Он отметил, что Украина – суверенное государство, и если она согласится на такую миссию, "этого будет достаточно в свете международного права".

"И никакого casus belli (вероятно, имеется в виду повода для войны, в которую могут быть вовлечены страны НАТО. – "ГОРДОН") не будет. Только это не касается тех, для кого casus belli – это существование другого мира, отличного от своего собственного", – сказал политик.

Именно такие люди сегодня атакуют Украину, подчеркнул он.

"Мы хотели бы также этим визитом убедить в этом тех, у кого больше всего возможностей, потому что мы сами в этом убеждены", – сказал Качиньский.

Он добавил, что Украина сейчас защищает всю "евро-американскую цивилизацию".

"Эта защита требует мужества, она требует отказа от норм, которые сейчас считаются незыблемыми. Необходима, на мой, взгляд готовность пойти на очевидный риск", – отметил вице-премьер Польши.

На уточняющие вопросы по поводу миссии НАТО он сказал, что это "призыв заняться этим вопросом", говорить о деталях пока преждевременно.

Качиньский сообщил, что этот вопрос поднимался, но "не на форуме НАТО, а на других [площадках], где тоже обсуждается война в Украине".

"Киев выбран тем местом, где поднимается этот вопрос, а не тем, где он уже назрел", – сказал вице-премьер Польши.

Качиньский стал одним из первых западных политиков, который предложил ввести миротворцев в Украину. В начале марта, после захвата российскими оккупантами двух украинских АЭС, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывал ЕС и Международное агентство по атомной энергии направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

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