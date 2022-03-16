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ПОЛИТИКА

НАТО должен отправить в Украину миротворческую и гуманитарную миссию – Качиньский

Качиньский считает, что для окончания войны в Украине нужно идти на риск
Качиньский считает, что для окончания войны в Украине нужно идти на риск
Фото: president.gov.ua

В Украине необходимо развернуть миротворческую и гуманитарную миссию НАТО или других организаций. Об этом на пресс-конфернции в Киеве в ночь на 16 марта заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Нужна миротворческая и гуманитарная миссия, подготовленная НАТО и, возможно, другими организациями, но которая будет действовать под вооруженной защитой и будет проходить на территории Украины", – сказал Качинський. 

Он отметил, что Украина – суверенное государство, и если она согласится на такую миссию, "этого будет достаточно в свете международного права".

"И никакого casus belli (вероятно, имеется в виду повода для войны, в которую могут быть вовлечены страны НАТО"ГОРДОН"не будет. Только это не касается тех, для кого casus belli – это существование другого мира, отличного от своего собственного", – сказал политик.

Именно такие люди сегодня атакуют Украину, подчеркнул он. 

"Мы хотели бы также этим визитом убедить в этом тех, у кого больше всего возможностей, потому что мы сами в этом убеждены",  сказал Качиньский. 

Он добавил, что Украина сейчас защищает всю "евро-американскую цивилизацию". 

"Эта защита требует мужества, она требует отказа от норм, которые сейчас считаются незыблемыми. Необходима, на мой, взгляд готовность пойти на очевидный риск", – отметил вице-премьер Польши. 

На уточняющие вопросы по поводу миссии НАТО он сказал, что это "призыв заняться этим вопросом", говорить о деталях пока преждевременно. 

Качиньский сообщил, что этот вопрос поднимался, но "не на форуме НАТО, а на других [площадках], где тоже обсуждается война в Украине".

"Киев выбран тем местом, где поднимается этот вопрос, а не тем, где он уже назрел", – сказал вице-премьер Польши. 

Качиньский стал одним из первых западных политиков, который предложил ввести миротворцев в Украину. В начале марта, после захвата российскими оккупантами двух украинских АЭС, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывал ЕС и Международное агентство по атомной энергии направить миротворческие группы на все украинские АЭС. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Качиньский посетил Киев вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей. Моравецкий сообщил, что идея приехать в Украину принадлежит Янше. Это первый визит такого высокого уровня в Украину после нападения РФ. Он был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла "большую часть дня". Он подчеркнул, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, "премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке". 

В Киеве Моравецкий, Фиала, Янша и Качиньский встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Глава Кабинета Министров Украины рассказал, что на встрече обсуждали усиление санкционной политики против РФ, гуманитарную поддержку граждан Украины, а также программы восстановления Украины после окончания военных действий. 

После визита премьер-министров трех стран Зеленский пригласил "всех друзей Украины" посетить Киев. Он также сказал, что санкций, которые западные страны ввели против РФ, недостаточно. "Российские войска все еще в Украине. Значит, надо сделать больше", – заявил глава государства

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, НАТО, Польша, война, Ярослав Качиньский, нападение, миротворцы, вторжение, война России против Украины
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