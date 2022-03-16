Швейцария ввела новые санкции в отношении РФ за войну против Украины

Поясняется, что страна ввела новые ограничительные меры в связи с "серьезными нарушениями Россией международного права в Украине".
"Еще 197 человек теперь подпадают под финансовые санкции и ограничения на въезд. Среди них есть олигархи и известные бизнесмены. Еще девять компаний также подпадают под финансовые санкции", – заявили в правительстве.
Активы этих людей и компаний на территории Швейцарии с сегодняшнего дня будут заморожены.
"Список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции Швейцарии, теперь полностью совпадает со списком ЕС", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Швейцария обычно придерживалась нейтралитета, хотя с 2014 года в стране действовал запрет на импорт, экспорт и инвестиции в отношении аннексированного Крыма и Севастополя. Однако 28 февраля Швейцария ввела санкции против РФ (в частности, против президента Владимира Путина).