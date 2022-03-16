Швейцария ввела новые санкции в отношении РФ за войну против Украины

Поясняется, что страна ввела новые ограничительные меры в связи с "серьезными нарушениями Россией международного права в Украине".

"Еще 197 человек теперь подпадают под финансовые санкции и ограничения на въезд. Среди них есть олигархи и известные бизнесмены. Еще девять компаний также подпадают под финансовые санкции", – заявили в правительстве.

Активы этих людей и компаний на территории Швейцарии с сегодняшнего дня будут заморожены.

"Список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции Швейцарии, теперь полностью совпадает со списком ЕС", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)