США в ближайшие дни значительно расширят санкции против России – CNN

По данным собеседников телеканала, США продолжают работать над санкциями, в том числе с учетом предложений президента Украины Владимира Зеленского.
"В то время как некоторые просьбы Зеленского, включая создание бесполетной зоны, остаются неудовлетворенными, санкции рассматриваются администрацией [президента США Джо Байдена] как инструмент, который может быть легко расширен", – отмечает CNN.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против Путина и высших госчиновников РФ. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.