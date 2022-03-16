США в ближайшие дни значительно расширят санкции против России – CNN

По данным собеседников телеканала, США продолжают работать над санкциями, в том числе с учетом предложений президента Украины Владимира Зеленского.

"В то время как некоторые просьбы Зеленского, включая создание бесполетной зоны, остаются неудовлетворенными, санкции рассматриваются администрацией [президента США Джо Байдена] как инструмент, который может быть легко расширен", – отмечает CNN.

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