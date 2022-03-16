Около 17 тыс. украинских компаний связаны с РФ или Беларусью – YouControl

Около 17 тыс. украинских компаний сохранили связи с РФ и Беларусью, несмотря на военную агрессию против Украины Фото: depositphotos.com

"17 тыс. – именно такое количество активных украинских компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент РФ или Беларуси. Украинских компаний, имеющих связи с Россией, – около 13,8 тыс., с Беларусью – 3,3 тыс.", – говорится в сообщении.

В двадцатку крупнейших компаний, связанных с РФ или Беларусью, входят "БНК-Украина", "Брокард-Украина", "Крюковский вагоностроительный завод", "Ниссан Мотор Украина", "Житомирский мясокомбинат", сеть заправок "Татнефть" и другие.

Замдиректора по правовым вопросам YouControl Даниил Глоба отметил, что сотрудничество с контрагентами из стран-агрессоров "рискованно из-за чрезвычайно высокой вероятности возникновения негативных финансовых последствий, операционных потерь, порчи репутации".

"Это связано прежде всего с применением украинских и международных санкций. Механизм санкций разработан таким образом, что запреты и ограничения автоматически применяются к сотрудничающим с находящимися под санкциями компаниям. Таким образом, российские, белорусские и украинские компании, имеющие связи со странами-агрессорами, токсичны, а сотрудничество с ними означает косвенную поддержку международной агрессии, поскольку военные расходы финансируются за счет их налогов”, – подчеркнул он.

В сервисе YouControl информация о связях украинских компаний с российскими или белорусскими контрагентами теперь будет показываться как рисковый фактор.