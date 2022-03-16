Российские оккупанты повредили 117 больниц в Украине – Минздрав

"Оккупанты во время военных действий против Украины повредили 117 больниц, семь восстановлению не подлежат. Обстреляны 43 машины экстренной медицинской помощи, – говорится в сообщении. – Однако система здравоохранения работает и продолжает спасать жизнь украинцев".

В Минздраве Украины отметили, что в Харьков доставлены 18 автомобилей скорой медицинской помощи, которые являются частью гуманитарной помощи от Дании.

По данным МВД на 15 марта, российская армия уничтожила уже 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры в Украине. Так, в Изюме (Харьковская область) оккупанты полностью разрушили приемное отделение горбольницы.

Война России против Украины. Главное