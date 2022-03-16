Российские оккупанты повредили 117 больниц в Украине – Минздрав

"Оккупанты во время военных действий против Украины повредили 117 больниц, семь восстановлению не подлежат. Обстреляны 43 машины экстренной медицинской помощи, – говорится в сообщении. – Однако система здравоохранения работает и продолжает спасать жизнь украинцев".
В Минздраве Украины отметили, что в Харьков доставлены 18 автомобилей скорой медицинской помощи, которые являются частью гуманитарной помощи от Дании.
По данным МВД на 15 марта, российская армия уничтожила уже 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры в Украине. Так, в Изюме (Харьковская область) оккупанты полностью разрушили приемное отделение горбольницы.
Война России против Украины. Главное
Президент Владимир Зеленский заявил 3 марта, что Россия должна будет возместить Украине все причиненные в результате войны убытки. "Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме", – отметил глава государства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, что государство возместит убытки.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 8 марта призвал лидеров стран "Вышеградской четверки" – Чехии, Польши, Словакии и Венгрии – разработать для Украины "план Маршалла", чтобы помочь восстановить страну после вторжения России.