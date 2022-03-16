Аукционы Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отказались от торгов русского искусства

Аукционы проводятся дважды в год в Лондоне и являются фаворитами у российских коллекционеров.

"Sotheby’s не будет проводить торги русским искусством в июне. Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса", – отметили в сообщении.

Через несколько часов после того, как Sotheby’s отменил аукционы, Christie’s последовал его примеру и отменил аукцион в РФ, запланированный на июнь. Оба аукционных дома заявили, что внимательно следуют правилам, касающимся санкций, которые запрещают сделки с определенными физическими лицами и компаниями.

Аукцион Bonhams также подтвердил решение отменить российскую распродажу 15 июня в Лондоне.

Под особо пристальным вниманием находится аукционный дом Phillips, поскольку принадлежит России. В феврале 2022 года он пожертвовал £5,8 млн ($7,59 млн) со своей вечерней распродажи произведений искусства ХХ века и современного искусства украинскому Красному Кресту.

Война России против Украины. Главное (обновляется)