Аукционы Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отказались от торгов русского искусства

Аукционы проводятся дважды в год в Лондоне и являются фаворитами у российских коллекционеров.
"Sotheby’s не будет проводить торги русским искусством в июне. Наши сердца и мысли обращены ко всем, кто пострадал от украинского кризиса", – отметили в сообщении.
Через несколько часов после того, как Sotheby’s отменил аукционы, Christie’s последовал его примеру и отменил аукцион в РФ, запланированный на июнь. Оба аукционных дома заявили, что внимательно следуют правилам, касающимся санкций, которые запрещают сделки с определенными физическими лицами и компаниями.
Аукцион Bonhams также подтвердил решение отменить российскую распродажу 15 июня в Лондоне.
Под особо пристальным вниманием находится аукционный дом Phillips, поскольку принадлежит России. В феврале 2022 года он пожертвовал £5,8 млн ($7,59 млн) со своей вечерней распродажи произведений искусства ХХ века и современного искусства украинскому Красному Кресту.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.