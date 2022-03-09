Из-за санкций. В России заканчивается чековая лента

Чековая лента закончилась у двух из четырех поставщиков в РФ Фото: depositphotos.com

Также информацию подтвердили генеральный директор российского производителя чековых лент "Севит групп" Виталий Синатов и генеральный директор аптечной сети "Ригла" Александр Филиппов.

Они объясняют проблему прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России. Они были введены США, Великобританией, государствами Евросоюза и другими странами из-за военного вторжения России в Украину.

У двух из четверых поставщиков уже закончились запасы чековой ленты, а перспективы дальнейших отгрузок пока непонятны, сказал Филиппов.

Также лента подорожала в 3,6 раза до 250 руб. за рулон ($3,11).