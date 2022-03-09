Из-за санкций. В России заканчивается чековая лента

Также информацию подтвердили генеральный директор российского производителя чековых лент "Севит групп" Виталий Синатов и генеральный директор аптечной сети "Ригла" Александр Филиппов.
Они объясняют проблему прекращением поставок сырья, ростом курсов валют и нарушением логистической цепочки из-за санкций в отношении России. Они были введены США, Великобританией, государствами Евросоюза и другими странами из-за военного вторжения России в Украину.
У двух из четверых поставщиков уже закончились запасы чековой ленты, а перспективы дальнейших отгрузок пока непонятны, сказал Филиппов.
Также лента подорожала в 3,6 раза до 250 руб. за рулон ($3,11).
С начала военного вторжения России в Украину Запад стал вводить санкции против РФ, в частности касающиеся крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы. Рубль уже неоднократно обновлял исторический минимум, последний раз – 9 марта.
7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. А 8 марта США ввели запрет на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа.
9 марта фон дер Ляйен сообщила о новых санкциях против РФ и Беларуси.
Сейчас Россия – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 5,5 тыс. ограничений, из них половину – за полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля.