"Украинская сторона имеет свои позиции". Подоляк заявил, что проект мирного договора между Украиной и РФ, опубликованный в СМИ, отображает российские запросы

Украинская сторона на переговорах с РФ имеет свои позиции, отметил Подоляк Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"Кратко. FT опубликовала проект, в котором представлена запрашиваемая позиция российской стороны. Больше ничего. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на данном этапе, – это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", – написал Подоляк.

Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

Financial Times со ссылкой на трех источников – участников переговоров написала, что предварительный мирный план состоит из 15 пунктов.

В частности, как пишет газета, он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы.

В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Подоляк отмечал 16 марта, что результатом переговоров Украины с Россией должны стать такие гарантии безопасности, при которых стороны-подписанты не будут стоять в стороне в случае нападения на Украину, как это происходит сегодня, а примут активное участие на стороне Украины в конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что стороны обсуждают "австрийский или шведский вариант нейтрального государства" для Украины и это якобы может рассматриваться в качестве компромисса, пишет российское издание "Коммерсантъ".

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию", его цитирует РБК.

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