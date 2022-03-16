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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украинская сторона имеет свои позиции". Подоляк заявил, что проект мирного договора между Украиной и РФ, опубликованный в СМИ, отображает российские запросы

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Украинская сторона на переговорах с РФ имеет свои позиции, отметил Подоляк
Украинская сторона на переговорах с РФ имеет свои позиции, отметил Подоляк
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Предварительный мирный план для прекращения войны между РФ и Украиной, опубликованный 16 марта газетой Financial Times (FT), отображает только российские требования. Об этом сообщил в Twitter советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк.

"Кратко. FT опубликовала проект, в котором представлена запрашиваемая позиция российской стороны. Больше ничего. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на данном этапе, – это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран", – написал Подоляк.

Financial Times со ссылкой на трех источников – участников переговоров написала, что предварительный мирный план состоит из 15 пунктов.

В частности, как пишет газета, он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы.

В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Подоляк отмечал 16 марта, что результатом переговоров Украины с Россией должны стать такие гарантии безопасности, при которых стороны-подписанты не будут стоять в стороне в случае нападения на Украину, как это происходит сегодня, а примут активное участие на стороне Украины в конфликте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что стороны обсуждают "австрийский или шведский вариант нейтрального государства" для Украины и это якобы может рассматриваться в качестве компромисса, пишет российское издание "Коммерсантъ".

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию", его цитирует РБК.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. Очередной раунд был запланирован на 16 марта. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Теги: Россия, Украина, переговоры, Financial Times, прекращение огня, война России против Украины, безопасность, газета, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские военные, российские оккупанты
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