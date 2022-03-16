800 комплексов Stinger и 2 тыс. Javelin. США предоставят Украине военную помощь на $800 млн

"Сейчас еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь на $800 млн. Это доводит объем новой помощи США Украине до $1 млрд, и это только на этой неделе", – сказал он.

Как уточнила пресс-служба Белого дома, помощь Штатов будет включать:

Контекст:

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе США с 2014 года по июль 2021-го предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включал предоставление украинским военным оборудования и консультаций. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

Осенью 2021 года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, Байден санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, Javelin.

26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону. По данным CNN, США поставят Украине противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование".