800 комплексов Stinger и 2 тыс. Javelin. США предоставят Украине военную помощь на $800 млн

"Сейчас еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь на $800 млн. Это доводит объем новой помощи США Украине до $1 млрд, и это только на этой неделе", – сказал он.
Как уточнила пресс-служба Белого дома, помощь Штатов будет включать:
The assistance will take the form of direct transfers of equipment from the Department of Defense to the Ukrainian military. We continue to work with allies and partners to facilitate additional assistance to Ukraine.— The White House (@WhiteHouse) March 16, 2022
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С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе США с 2014 года по июль 2021-го предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В начале марта 2021 года минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включал предоставление украинским военным оборудования и консультаций. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.
Осенью 2021 года, когда Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, Байден санкционировал выделение Украине $60 млн в качестве военной помощи, в декабре – еще $200 млн. В этот пакет вошли, в частности, Javelin.
26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США дополнительно выделят Украине $350 млн на оборону. По данным CNN, США поставят Украине противотанковые и зенитные системы, стрелковое оружие, боеприпасы различного калибра, бронежилеты и "сопутствующее оборудование".