За 10 дней марта Украина распределила 70 тысяч тонн гуманитарной помощи от европейских стран – Офис президента

"Среди гуманитарного груза товары первой необходимости, продукты питания, медицинские препараты, средства гигиены, одежда", – сказал замглавы ОП.

Он отметил, что только за последние сутки в Киевскую область поступило 266 тонн гуманитарной помощи из Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Кировоградской и Черновицкой областей.

Полученную помощь разгружают в логистических гуманитарных центрах, откуда направляют во все семь районов Киевской области.

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