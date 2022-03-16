На сайтах российских судов появились призывы к импичменту Путина

В РФ заверяют, что на работу судов взлом не повлиял Фото: depositphotos.com

По данным издания, атака затронула сайты арбитражного суда России, Москвы, Санкт-Петербурга, а также судов в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

Главный редактор "Ґрат" Антон Наумлюк опубликовал скриншот сайта суда в Крыму. На главной странице было написано: "Путин – террорист номер 1. Гаага ждет тебя и всех вас ублюдки. Импичмент!!! Свободу всем политзаключенным. Россияне, фашисты – это вы! ...бучие, бл...дь, дебилы! Вас ...бут который десяток лет, а вы и рады. Как же я вас ненавижу, "дорогие" соотечественники. ...бучие мрази, ВЫ виноваты в том, что происходит в России и в Украине!"

Арбитражный суд Крыма сейчас pic.twitter.com/xigBq8i7Cg — Антон Наумлюк (@antony_mon) March 16, 2022

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя арбитражного суда Амурской области Елену Горлову, были взломаны "заглавные страницы сайтов, на рабочий процесс суда это не повлияло".

Пресс-секретарь арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина пояснила, что атака затронула сразу много сайтов арбитражных судов, потому что они работают на одной платформе, пишет РБК.

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