Хакеры взломали сайты Роскомнадзора, ФСИН и других ведомств и разместили там антивоенные картинки

На сайтах разместили антивоенную картинку, которая широко распространена в украинском сегменте Facebook и Twitter, ее использовали для иллюстрации разницы между украинцами и россиянами.

Эту картинку опубликовали сегодня в Telegram-канале украинской "ІТ-армии".

"Наши коллеги классно поработали, сайты ФСИН, минкульта, минэнерго, "Росатома" и еще ряда институций сейчас выглядят так", – подписали авторы сообщения скриншот сайта Федеральной службы РФ по интеллектуальной собственности (Роспатент). Сейчас этот сайт не открывается. На сайте российского минкульта размещено сообщение о проведении технических работ.

Скриншот: culture.gov.ru

Это не первая хакерская атака, в ходе которой на российских сайтах размещали антивоенные сообщения. 28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на порталах крупных российских СМИ – ТАСС, "Известий", Forbes Russia, "Фонтанки" – были обнародованы заметки с призывом "прекратить это безумие" и "не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть", пишет "Медуза".

7 марта хакеры Anonymous транслировали по российскому ТВ кадры войны в Украине. 25 февраля Anonymous объявили войну властям России и призвали всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов, взломали сайты минобороны РФ и ряда других государственных ведомств России.