Сайт Житомирского облсовета взломали и разместили на нем фейковое сообщение – полиция

"Уважаемые жители Житомирщины! Враг атакует нас и на территории интернета! Информация – фейк, она размещена в результате атаки на официальный сайт! Специалисты уже работают! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

В Нацполиции Украины сообщили в Facebook, что киберполиция работает над восстановлением работы сайта.

"Друзья! Утром стало известно о размещении фейковой новости на сайте Житомирского областного совета о наступлении врага и эвакуации граждан. Эта информация неправдива! Враг пытается атаковать нас и в информационном пространстве, взломав сайт Житомирского областного совета. В настоящее время киберполицейские работают над восстановлением стабильной работы ресурса. Сохраняйте спокойствие, проверяйте всю информацию через альтернативные источники. Отсутствие паники – эффективный способ противодействовать проискам врага", – проинформировали в пресс-службе.

Сейчас сайт облсовета отключен.

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