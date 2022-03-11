"У него одного из дома остались целые окна". Витвицкая рассказала, что российская ракета попала во двор дома ее отца

Витвицкая призналась, что находится в Киеве и изначально не собиралась выезжать из украинской столицы. По словам телеведущей, иногда она ночует в бомбоубежищах, в зависимости от того, на какое время приходится ее эфир в рамках национального информационного телемарафона о событиях войны России против Украины.

Как отметила Витвицкая, никаких запасов продуктов она не делала.

"Правда, купила несколько пачек гречки – она была в магазине рядом с моим домом – но сразу же всю сварила для воинов терробороны. Я и окна еще не заклеила. Хотя квартиру моего отца это спасло. Он живет в Житомире, и когда в его двор попала ракета, то у него одного из дома остались целые окна. Это было на прошлой неделе, когда был обстрел Житомира. Во дворе рядом с жилым домом находилась больница и школа", – рассказала она.

Война России против Украины. Главное