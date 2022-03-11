"Бессмысленный сумасшедший человек решил развязать с нами войну". Ребрик рассказала, как объяснила своим детям агрессию РФ против Украины

"Труднее всего в этой войне детям: их маленькие миры разрушены. Сказали ли вы своим детям, что у нас война? Как рассказываете обо всем ужасе, который происходит с нами с 24 февраля? Скрываете или говорите напрямую?" – спросила она.

Ребрик отметила, что миллионы детей по всей стране живут уже две недели в убежищах.

"Сотни там рождаются, сотни тысяч детей уехали без своих любимых игрушек из своих "крепостей" (домов) в чужие места и в чужие страны, до конца не осознавая: как так случилось, что дома больше небезопасно. Для меня, как и для всех родителей, это неописуемая боль, что мои девочки узнали и увидели, что такое война. Со старшей я говорю напрямую – она уже знает в своем возрасте, что такое оружие, что такое война", – рассказала телеведущая.

По словам Ребрик, психологи говорят, что называть детям имена и страны не нужно, но она не могла молчать и рассказала старшей дочери, что на Украину напала Россия, "лидер" которой просто не может остановиться и мечтает победить в своей бессмысленной войне".

"И я объясняю Диане, что этого ни за что не произойдет, что наша армия крепка и именно ей мы благодарны, что она так упорно защищает нас! Полине объяснить труднее – она слишком маленькая. Но и ей я рассказала, что бессмысленный сумасшедший человек решил развязать с нами войну. Обеим девочкам я обещаю – мы вернемся домой! Обязательно снова будем в нашей "крепости"! Все это я делаю интуитивно, не скрою, когда мне тревожно, потому что от детей этого и не скрыть", – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Война России против Украины. Главное