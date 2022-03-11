"Возвращайтесь скорее живыми". Астафьева обратилась к защитникам Украины

"Я всегда стеснялась, что я не из Киева. Но сегодня мы, оставаясь здесь, очень нужны нашим воинам, тем людям, которых можем вдохновить, кому мы можем помочь. Ребята, которые нас защищают, мы желаем вам сил, желаем вам равновесия и очень ждем вас дома. Возвращайтесь скорее живыми. Всем, кому нужна помощь, я тоже желаю сил, выдержки и надеяться, что мы победим. А мы победим", – заверила она.

Астафьева сняла ролик на фоне "Родины-матери". В подписи к видео она добавила, что горда оставаться в Киеве, потому что видит, насколько нужна людям.

"Я навсегда запомню "спасибо" от тех, кто принимает из моих рук помощь... Всегда буду благодарна тем, кто бережет нас и молится за нашу жизнь. Кто приютил нас и заботился о нашей жизни. Украинцы – бессмертная, великая нация! Наша страна сегодня – это новый сюжет комиксам Marvel, даже не сомневайтесь. А Владимир Зеленский – навеки наш герой", – сказала Астафьева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Astafieva (@da_astafieva)

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