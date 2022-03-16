В Украине начала работать коалиция по документированию военных преступлений России

Цель такой коалиции – защитить жертв российской военной агрессии против Украины и привлечь к ответственности высшее руководство РФ и исполнителей преступлений, говорится в сообщении.
В ее состав вошли 16 правозащитных организаций (Zmina, Украинская Хельсинкская группа, Медийная инициатива за права человека, "Крым SOS", "Восток SOS", Адвокатская совещательная группа и другие), а также бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и адвокат Денис Рабомизо.
Работа в коалиции будет проходить в нескольких направлениях. В частности, это документирование военных преступлений, информирование общественности о самых тяжких из них, обучение журналистов и волонтеров по работе со свидетелями, защита потерпевших.
Свидетели преступлений могут сообщать о них, написав на электронную почту [email protected], отметил Мамедов.
Война России против Украины. Главное
Сегодня 21-й день войны России против Украины. Войну президент РФ Владимир Путин объявил ночью, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.
По данным ООН на 14 марта, подтверждены 636 жертв и 1125 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Только в осажденном Мариуполе число погибших, допускают местные власти, может составлять порядка 20 тыс. (официально подтверждена гибель 2357 жителей города).
По информации Генштаба, более 13,5 тыс. российских военных убиты в Украине за время вторжения. Число погибших военнослужащих ВСУ, по информации Зеленского на 12 марта, – около 1300 человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.