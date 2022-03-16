В Украине начала работать коалиция по документированию военных преступлений России

Цель коалиции – защитить жертв российской военной агрессии против Украины и привлечь к ответственности высшее руководство РФ (на фото – антивоенный плакат в Познани) Фото: ЕРА

Цель такой коалиции – защитить жертв российской военной агрессии против Украины и привлечь к ответственности высшее руководство РФ и исполнителей преступлений, говорится в сообщении.

В ее состав вошли 16 правозащитных организаций (Zmina, Украинская Хельсинкская группа, Медийная инициатива за права человека, "Крым SOS", "Восток SOS", Адвокатская совещательная группа и другие), а также бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и адвокат Денис Рабомизо.

Работа в коалиции будет проходить в нескольких направлениях. В частности, это документирование военных преступлений, информирование общественности о самых тяжких из них, обучение журналистов и волонтеров по работе со свидетелями, защита потерпевших.

Свидетели преступлений могут сообщать о них, написав на электронную почту [email protected], отметил Мамедов.

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