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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине начала работать коалиция по документированию военных преступлений России

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Цель коалиции защитить жертв российской военной агрессии против Украины и привлечь к ответственности высшее руководство РФ (на фото антивоенный плакат в Познани)
Цель коалиции – защитить жертв российской военной агрессии против Украины и привлечь к ответственности высшее руководство РФ (на фото – антивоенный плакат в Познани)
Фото: ЕРА

В Украине начала работать коалиция "Україна. П’ята ранку / Ukraine 5 AM" по документированию военных преступлений России. Об этом сообщается на Facebook-странице инициативы.

Цель такой коалиции – защитить жертв российской военной агрессии против Украины и привлечь к ответственности высшее руководство РФ и исполнителей преступлений, говорится в сообщении.

В ее состав вошли 16 правозащитных организаций (Zmina, Украинская Хельсинкская группа, Медийная инициатива за права человека, "Крым SOS", "Восток SOS", Адвокатская совещательная группа и другие), а также бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов и адвокат Денис Рабомизо.

Работа в коалиции будет проходить в нескольких направлениях. В частности, это документирование военных преступлений, информирование общественности о самых тяжких из них, обучение журналистов и волонтеров по работе со свидетелями, защита потерпевших.

https://www.facebook.com/Ukraine.5am/posts/112383594734361

Свидетели преступлений могут сообщать о них, написав на электронную почту [email protected], отметил Мамедов.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Сегодня 21-й день войны России против Украины. Войну президент РФ Владимир Путин объявил ночью, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцидаРФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.

По данным ООН на 14 марта, подтверждены 636 жертв и 1125 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Только в осажденном Мариуполе число погибших, допускают местные власти, может составлять порядка 20 тыс. (официально подтверждена гибель 2357 жителей города).

По информации Генштаба, более 13,5 тыс. российских военных убиты в Украине за время вторжения. Число погибших военнослужащих ВСУ, по информации Зеленского на 12 марта, – около 1300 человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, преступление, российская агрессия, война России против Украины, Гюндуз Мамедов
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