НАТО может согласовать предоставление дополнительной военной помощи Украине – Столтенберг

"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют предоставление дополнительной помощи, в частности в области кибербезопасности, а также оборудования, чтобы помочь Украине защититься от химической, биологической, радиоактивной и ядерной угроз", – сказал генсек НАТО.

Отвечая на вопрос, насколько реальна угроза применения химического оружия со стороны России, Столтенберг подчеркнул, что РФ уже применяла такие вооружения – в частности, в Сирии.