НАТО может согласовать предоставление дополнительной военной помощи Украине – Столтенберг

"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют предоставление дополнительной помощи, в частности в области кибербезопасности, а также оборудования, чтобы помочь Украине защититься от химической, биологической, радиоактивной и ядерной угроз", – сказал генсек НАТО.
Отвечая на вопрос, насколько реальна угроза применения химического оружия со стороны России, Столтенберг подчеркнул, что РФ уже применяла такие вооружения – в частности, в Сирии.
24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО, посвященный нападению России на Украину.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий 18 марта говорил, что Польша на саммите НАТО намерена официально предложить направить миротворческую миссию Североатлантического альянса в Украину. До его заявления против такой идеи выступала Германия.
Президент США Джо Байден говорил, что американские войска не будут участвовать в войне в Украине, но, как отмечала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, другие страны НАТО могут сами решить, хотят ли они ввести войска. Она не стала прогнозировать, какое решение примет внеочередной саммит НАТО.
В НАТО, куда входят 30 стран, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине. Столтенберг считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.