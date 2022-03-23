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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США и НАТО считают, что Беларусь может вступить в войну в Украине в ближайшие дни

В белорусской оппозиции заявили, что тысячи белорусских военнослужащих готовы к развертыванию в Украине в ближайшие дни
В белорусской оппозиции заявили, что тысячи белорусских военнослужащих готовы к развертыванию в Украине в ближайшие дни
Фото: Минобороны Беларуси / Twitter

США и НАТО считают, что Беларусь может вскоре присоединиться к войне России против Украины, сообщил 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию, полученную от представителей США и Альянса.

По данным собеседников телеканала, Беларусь уже предпринимает шаги для вторжения в Украину. В частности, белорусские власти готовят оправдания для вмешательства в конфликт. 

Источник в белорусской оппозиции рассказал, что тысячи белорусских военнослужащих готовы к развертыванию в Украине в ближайшие дни. По его мнению, это будет больше геополитическое влияние, чем военное. 

При этом источники телеканала подчеркнули, что до сегодняшнего дня не было никаких признаков, что Беларусь уже участвует в боевых действиях на территории Украины.

Представитель НАТО заявил, что окончательное решение об участии Беларуси в войне должна принять Россия. Он сказал, что неважно, чего хочет называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, "вопрос в том, хочет ли [президент РФ Владимир] Путин еще одну нестабильную страну в регионе", поскольку вмешательство в военный конфликт дестабилизирует Беларусь. 

Источники телеканала не знают, как именно Россия может использовать белорусских военнослужащих в Украине, но предположили, что она попытается перекрыть военную помощь, которую Украине поставляют союзники через ее западный участок границы. 

20 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинская сторона зафиксировала признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. 22 марта в Генштабе подчеркнули, что вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к военным действиям в Украине на стороне российских оккупантов сохраняется. 

"Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства", – сказано в опубликованной в Facebook сводке Генштаба ВСУ. 

В ВСУ подчеркнули, что военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать российским войскам "всестороннюю поддержку" в использовании аэродромной и транспортной сети, а также отдельных учреждений здравоохранения. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278530127793406

Контекст:

Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.

При этом Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он вслед за Путиным называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".

В течение февраля – марта ЕС принял три пакета санкций против РФ и Беларуси за агрессию против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT. 

Участники неформального саммита ЕС, который 10–11 марта проходил во Франции, заявили, что Беларусь наряду с Россией несет полную ответственность за развязанную на территории Украины войну. Украина тоже называет Беларусь соучастником преступлений, которые совершаются против украинского народа. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Беларусь, Александр Лукашенко, российская агрессия, война России против Украины
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