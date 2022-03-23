В США и НАТО считают, что Беларусь может вступить в войну в Украине в ближайшие дни

В белорусской оппозиции заявили, что тысячи белорусских военнослужащих готовы к развертыванию в Украине в ближайшие дни Фото: Минобороны Беларуси / Twitter

По данным собеседников телеканала, Беларусь уже предпринимает шаги для вторжения в Украину. В частности, белорусские власти готовят оправдания для вмешательства в конфликт.

Источник в белорусской оппозиции рассказал, что тысячи белорусских военнослужащих готовы к развертыванию в Украине в ближайшие дни. По его мнению, это будет больше геополитическое влияние, чем военное.

При этом источники телеканала подчеркнули, что до сегодняшнего дня не было никаких признаков, что Беларусь уже участвует в боевых действиях на территории Украины.

Представитель НАТО заявил, что окончательное решение об участии Беларуси в войне должна принять Россия. Он сказал, что неважно, чего хочет называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, "вопрос в том, хочет ли [президент РФ Владимир] Путин еще одну нестабильную страну в регионе", поскольку вмешательство в военный конфликт дестабилизирует Беларусь.

Источники телеканала не знают, как именно Россия может использовать белорусских военнослужащих в Украине, но предположили, что она попытается перекрыть военную помощь, которую Украине поставляют союзники через ее западный участок границы.

20 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинская сторона зафиксировала признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. 22 марта в Генштабе подчеркнули, что вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к военным действиям в Украине на стороне российских оккупантов сохраняется.

"Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства", – сказано в опубликованной в Facebook сводке Генштаба ВСУ.

В ВСУ подчеркнули, что военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать российским войскам "всестороннюю поддержку" в использовании аэродромной и транспортной сети, а также отдельных учреждений здравоохранения.

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