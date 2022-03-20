Зафиксированы признаки подготовки войск Беларуси к прямому вторжению в Украину – Генштаб ВСУ

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", – говорится в сообщении.
Генштаб также предупреждает о сохраняющейся угрозе нанесения российским агрессором по Украине ракетных ударов оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".
В сводке отмечается, что состояние, положение и характер действий сил обороны Украины существенных изменений за последние сутки не претерпели.
"Защитники надежно удерживают занятые районы и рубежи", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Также Генштаб опубликовал данные о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 20 марта. Они ориентировочно составили:
- личный состав – около 14 700 человек;
- танки ‒ 476;
- боевые бронированные машины ‒ 1487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли/катера – 3;
- цистерны с топливом – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.
Контекст:
Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.
При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он вслед за президентом РФ Владимиром Путиным называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".
Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". С 15 марта, по данным СМИ, на белорусской железной дороге началась новая волна диверсий.