Зафиксированы признаки подготовки войск Беларуси к прямому вторжению в Украину – Генштаб ВСУ

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", – говорится в сообщении.

Генштаб также предупреждает о сохраняющейся угрозе нанесения российским агрессором по Украине ракетных ударов оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

В сводке отмечается, что состояние, положение и характер действий сил обороны Украины существенных изменений за последние сутки не претерпели.

"Защитники надежно удерживают занятые районы и рубежи", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Также Генштаб опубликовал данные о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 20 марта. Они ориентировочно составили:

личный состав – около 14 700 человек;

танки ‒ 476;

боевые бронированные машины ‒ 1487;

артиллерийские системы – 230;

РСЗО – 74;

средства ПВО – 44;

самолеты – 96;

вертолеты – 118;

автомобильная техника – 947;

корабли/катера – 3;

цистерны с топливом – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;

специальная техника – 12.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.