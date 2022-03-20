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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зафиксированы признаки подготовки войск Беларуси к прямому вторжению в Украину – Генштаб ВСУ

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Белорусские войска готовятся к прямому вторжению на территорию Украины, считают в Генштабе ВСУ
Белорусские войска готовятся к прямому вторжению на территорию Украины, считают в Генштабе ВСУ
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 12.00 20 марта.

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", – говорится в сообщении. 

Генштаб также предупреждает о сохраняющейся угрозе нанесения российским агрессором по Украине ракетных ударов оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

В сводке отмечается, что состояние, положение и характер действий сил обороны Украины существенных изменений за последние сутки не претерпели.

"Защитники надежно удерживают занятые районы и рубежи", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276724107974008

Также Генштаб опубликовал данные о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 20 марта. Они ориентировочно составили:

  • личный состав – около 14 700 человек;
  • танки ‒ 476;
  • боевые бронированные машины ‒ 1487;
  • артиллерийские системы – 230;
  • РСЗО – 74;
  • средства ПВО – 44;
  • самолеты – 96;
  • вертолеты – 118;
  • автомобильная техника – 947;
  • корабли/катера – 3;
  • цистерны с топливом – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276706371309115

Контекст:

Российские войска с первого дня полномасштабной войны – 24 февраля – атакуют Украину не только со своей территории, но и с территории Беларуси. Оттуда систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что белорусская армия в войне в Украине, которую он вслед за президентом РФ Владимиром Путиным называет "спецоперацией", "никакого участия не принимала и принимать не намерена".

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". С 15 марта, по данным СМИ, на белорусской железной дороге началась новая волна диверсий.

Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, ракеты, гиперзвуковое оружие, ракета Кинжал, российские военные, погибшие российские военные, российские оккупанты
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