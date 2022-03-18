Возле границы с Украиной белорусские солдаты-срочники отмывают российские танки от останков оккупантов – СМИ

Родители солдата рассказали, что с незнакомого номера им позвонил сын с просьбой привезти под Гомель лекарства от рвоты и тошноты.

Сначала они подумали, что сын получил ранения и попал в плен к украинцам.

Выяснилось, что солдат находится недалеко от украинской границы, где вместе с сослуживцами восстанавливает поломанную российскую технику, пишет "Наша Ніва".

По данным издания, Комарин — последний населенный пункт в Беларуси на дороге к украинскому Чернобылю вдоль Припяти, а сама дорога полностью занята российскими войсками, которые по ней осуществляют обеспечение своих сил под Киевом.

"Лекарства от рвоты ему нужны потому, что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях, и, как он выразился, имеет на себе фрагменты человеческих тел, останков, от чего парней тошнит", – приводит издание слова родителей.

"Наша Ніва" не смогла подтвердить детали этой информации из других источников "из-за закрытости белорусской военной системы", но изданию удалось найти родственников других солдат, которые подтвердили, что слышали от них фразы вроде "под Гомелем моем танки".

"Судя по всему, Россия несет в Украине большие потери в технике и живой силе", – отмечает издание.

Война России против Украины. Главное