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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле границы с Украиной белорусские солдаты-срочники отмывают российские танки от останков оккупантов – СМИ

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Солдаты просят родителей привезти им лекарства от рвоты и тошноты
Солдаты просят родителей привезти им лекарства от рвоты и тошноты
Фото: ua.depositphotos.com

Возле белорусского села Комарин, являющегося последним населенным пунктом в Беларуси на границе с Украиной, солдаты-срочники отмывают российские танки от останков тел. Об этом 17 марта со ссылкой на родителей одного из срочников сообщило белорусское издание "Наша Ніва".

Родители солдата рассказали, что с незнакомого номера им позвонил сын с просьбой привезти под Гомель лекарства от рвоты и тошноты.

Сначала они подумали, что сын получил ранения и попал в плен к украинцам.

Выяснилось, что солдат находится недалеко от украинской границы, где вместе с сослуживцами восстанавливает поломанную российскую технику, пишет "Наша Ніва".

По данным издания, Комарин — последний населенный пункт в Беларуси на дороге к украинскому Чернобылю вдоль Припяти, а сама дорога полностью занята российскими войсками, которые по ней осуществляют обеспечение своих сил под Киевом.

"Лекарства от рвоты ему нужны потому, что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях, и, как он выразился, имеет на себе фрагменты человеческих тел, останков, от чего парней тошнит", – приводит издание слова родителей.

"Наша Ніва" не смогла подтвердить детали этой информации из других источников "из-за закрытости белорусской военной системы", но изданию удалось найти родственников других солдат, которые подтвердили, что слышали от них фразы вроде "под Гомелем моем танки".

"Судя по всему, Россия несет в Украине большие потери в технике и живой силе", – отмечает издание.

Война России против Украины. Главное 

Контекст:

Белорусские власти утверждают, что белорусская армия в войне "никакого участия не принимала и принимать не намерена". Но российские войска атакуют Украину не только со своей территории. С территории Беларуси они систематически наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине. Кроме того, российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах

Лидеры ЕС на неформальном саммите, который 10–11 марта проходил во Франции, заявили, что Беларусь наряду с Россией несет полную ответственность за развязанную на территории Украины войну. Беларусь они назвали "сообщницей" России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти начали готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не ожидали, что нападение будет совершено с белорусской территории. Он назвал это "ударом в спину".

Теги: Россия, Украина, Беларусь, армия, военные, оккупация, граница, танки, нападение, Припять, вторжение, Чернобыль, война России против Украины, Гомель, войска, российские оккупанты
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