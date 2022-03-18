Возле границы с Украиной белорусские солдаты-срочники отмывают российские танки от останков оккупантов – СМИ

Родители солдата рассказали, что с незнакомого номера им позвонил сын с просьбой привезти под Гомель лекарства от рвоты и тошноты.
Сначала они подумали, что сын получил ранения и попал в плен к украинцам.
Выяснилось, что солдат находится недалеко от украинской границы, где вместе с сослуживцами восстанавливает поломанную российскую технику, пишет "Наша Ніва".
По данным издания, Комарин — последний населенный пункт в Беларуси на дороге к украинскому Чернобылю вдоль Припяти, а сама дорога полностью занята российскими войсками, которые по ней осуществляют обеспечение своих сил под Киевом.
"Лекарства от рвоты ему нужны потому, что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях, и, как он выразился, имеет на себе фрагменты человеческих тел, останков, от чего парней тошнит", – приводит издание слова родителей.
"Наша Ніва" не смогла подтвердить детали этой информации из других источников "из-за закрытости белорусской военной системы", но изданию удалось найти родственников других солдат, которые подтвердили, что слышали от них фразы вроде "под Гомелем моем танки".
"Судя по всему, Россия несет в Украине большие потери в технике и живой силе", – отмечает издание.
Война России против Украины. Главное
Белорусские власти утверждают, что белорусская армия в войне "никакого участия не принимала и принимать не намерена". Но российские войска атакуют Украину не только со своей территории. С территории Беларуси они систематически наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине. Кроме того, российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.
Лидеры ЕС на неформальном саммите, который 10–11 марта проходил во Франции, заявили, что Беларусь наряду с Россией несет полную ответственность за развязанную на территории Украины войну. Беларусь они назвали "сообщницей" России.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти начали готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не ожидали, что нападение будет совершено с белорусской территории. Он назвал это "ударом в спину".