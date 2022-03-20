Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Послу на границе пытались вручить 30 сребреников – за предательство

Сокол рассказал Euroradio, что во время прохождения пограничного контроля его машину отправили на полноценный контроль: пограничники сняли внутренние элементы обшивки, осмотрели его личные вещи. Прохождение границы заняло у него шесть часов.
Во время прохождения границы к Соколу обратился подполковник пограничной службы Украины. По просьбе Дейнеко он попытался передать через посла председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо 30 сребреников.
Однако посол отказался забирать монеты. После этого пограничник со словами "с презрением" бросил мешочек со сребрениками в посла.
"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, 30 сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо", – подписал Дейнеко видео.
Белорусские власти утверждают, что белорусская армия в войне с Украиной "никакого участия не принимала и принимать не намерена". Но российские войска атакуют Украину не только со своей территории. С территории Беларуси они систематически наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине. Кроме того, российские самолеты, которые сбрасывают авиабомбы на украинские населенные пункты, базируются в том числе на белорусских аэродромах.
Лидеры ЕС на неформальном саммите, который 10–11 марта проходил во Франции, заявили, что Беларусь наряду с Россией несет полную ответственность за развязанную на территории Украины войну. Беларусь они назвали "сообщницей" России.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти начали готовиться к вторжению России еще в ноябре 2021 года, но не ожидали, что нападение будет совершено с белорусской территории. Он назвал это "ударом в спину".