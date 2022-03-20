Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Послу на границе пытались вручить 30 сребреников – за предательство

Сокол рассказал Euroradio, что во время прохождения пограничного контроля его машину отправили на полноценный контроль: пограничники сняли внутренние элементы обшивки, осмотрели его личные вещи. Прохождение границы заняло у него шесть часов.

Во время прохождения границы к Соколу обратился подполковник пограничной службы Украины. По просьбе Дейнеко он попытался передать через посла председателю Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо 30 сребреников.

Однако посол отказался забирать монеты. После этого пограничник со словами "с презрением" бросил мешочек со сребрениками в посла.

"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, 30 сребреников – плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо", – подписал Дейнеко видео.