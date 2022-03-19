Украина должна стать такой, как Беларусь – Лукашенко о предложениях России на переговорах с Украиной

"Россия предлагает Украине такие вещи, которые происходят вот в Беларуси. То есть Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами", – процитировали там своего политика.

Лукашенко также повторил российские пропагандистские клише о том, что Украина "не должна иметь ядерное оружие, не должна угрожать России, она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке".

"Президент" объяснил, что РФ и Беларусь – "практически одно целое в производстве, в экономике", эти страны пытаются создать Союзное государство".

Война России против Украины. Главное

24 февраля Россия масштабно вторглась в Украину, российские оккупанты зашли на украинскую территорию в том числе с территории Беларуси. Эту страну Москва продолжает использовать для поддержки своих захватнических войск.