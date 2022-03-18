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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На переговорах с РФ Украина отстаивает интересы государства, обсуждается каждая запятая – ОП

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Сибига: Переговоры всегда продукт компромисса. Просто у каждой из сторон есть вещи, по которым нельзя уступать
Сибига: Переговоры – всегда продукт компромисса. Просто у каждой из сторон есть вещи, по которым нельзя уступать
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Украинская делегация на переговорах с Россией отстаивает государственные интересы Украины, в которых не может быть компромиссов. Об этом замглавы Офиса президента Андрей Сибига сказал в эфире национального телемарафона 18 марта, трансляцию ведет канал "Рада".

"Переговоры продолжаются непрерывно между соответствующими переговорными группами. Если с профессиональной точки зрения оценивать, у нас есть определенная динамика вперед с точки зрения продвижения в переговорном процессе. Я бы хотел подчеркнуть базовые фундаментальные вещи, которые президент Украины озвучил: мы выступаем за мир, за прекращение огня и вывод войск оккупанта. Территориальная целостность и суверенитет Украины и гарантии безопасности. Такая конфигурация, которая позволит нам получить твердые надежные гарантии, дающие возможность нашему государства развиваться", – сказал он.

Гарантами этих договоренностей должны стать ключевые союзники Украины, отметил Сибига.

"Украинская делегация твердо отстаивает и будет отстаивать украинские государственные интересы. В этих вопросах не может быть компромисса. Нужно учитывать также, что оккупант находится на нашей территории. Поэтому, безусловно, эти переговоры очень сложные. Действительно, очень сложные. Фактически не просто каждая буква, каждое слово, а каждая запятая подлежат тяжелым обсуждениям", – добавил Сибига.

Ведущий спросил, нужно ли украинцам "готовить себя к тому, что абсолютного выполнения" условий Украины "может не произойти" в результате переговоров.

"Переговоры – всегда продукт компромисса. Просто у каждой из сторон есть вещи, по которым нельзя уступать. Но в целом это продукт компромисса. И мы сейчас вырабатываем модальности и конфигурации, которые нам позволят выйти на финализацию, то есть достижение мира и вывод войск оккупанта с территории Украины", – ответил дипломат.  

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

16 марта американская газета Financial Times опубликовала якобы мирный план, который разрабатывают делегации России и Украины. Согласно информации, которую издание получило из трех источников, план состоит из 15 пунктов и предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что на переговорах "есть конкретные абсолютно формулировки", которые, по его мнению, "близки к согласованию".

Содержание плана раскритиковала часть украинских политиков и журналистов. После этого Подоляк заявил, что опубликованный в СМИ предварительный мирный план отображает только российские требования.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. 

18 марта президент РФ Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу о "нереалистичных предложениях" Украины на переговорах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Сибига, Офис президента Украины
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