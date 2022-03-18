На переговорах с РФ Украина отстаивает интересы государства, обсуждается каждая запятая – ОП

Сибига: Переговоры – всегда продукт компромисса. Просто у каждой из сторон есть вещи, по которым нельзя уступать Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

"Переговоры продолжаются непрерывно между соответствующими переговорными группами. Если с профессиональной точки зрения оценивать, у нас есть определенная динамика вперед с точки зрения продвижения в переговорном процессе. Я бы хотел подчеркнуть базовые фундаментальные вещи, которые президент Украины озвучил: мы выступаем за мир, за прекращение огня и вывод войск оккупанта. Территориальная целостность и суверенитет Украины и гарантии безопасности. Такая конфигурация, которая позволит нам получить твердые надежные гарантии, дающие возможность нашему государства развиваться", – сказал он.

Гарантами этих договоренностей должны стать ключевые союзники Украины, отметил Сибига.

"Украинская делегация твердо отстаивает и будет отстаивать украинские государственные интересы. В этих вопросах не может быть компромисса. Нужно учитывать также, что оккупант находится на нашей территории. Поэтому, безусловно, эти переговоры очень сложные. Действительно, очень сложные. Фактически не просто каждая буква, каждое слово, а каждая запятая подлежат тяжелым обсуждениям", – добавил Сибига.

Ведущий спросил, нужно ли украинцам "готовить себя к тому, что абсолютного выполнения" условий Украины "может не произойти" в результате переговоров.

"Переговоры – всегда продукт компромисса. Просто у каждой из сторон есть вещи, по которым нельзя уступать. Но в целом это продукт компромисса. И мы сейчас вырабатываем модальности и конфигурации, которые нам позволят выйти на финализацию, то есть достижение мира и вывод войск оккупанта с территории Украины", – ответил дипломат.

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